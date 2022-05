"Nowy ambasador Polski w Izraelu będzie mile widziany. Czekamy tylko na jego wybór i oddelegowanie go do naszego kraju" - mówi RMF FM Tal Ben Ari-Yaalon, chargé d'affaires Izraela w Polsce. W trakcie kongresu Impact'22 w Poznaniu rozmawialiśmy również o tym, jaka może być rola tego kraju w negocjacjach z Rosją, aby doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie. Poza tym, pytaliśmy o rolę kobiet w izraelskiej branży nowych technologii i rynek startupów.

Tal Ben Ari-Yaalon / Jakub Rutka / RMF FM W jaki sposób Izrael może pomóc w zatrzymaniu wojny rozgrywającej się za naszą wschodnią granicą? Pojawiały się sygnały, że Izrael może być dobrym mediatorem pomiędzy Kijowem a Moskwą. Premier Naftali Bennett zaoferował prowadzenie negocjacji między Rosji a Ukrainą. Mamy nadzieję, że to przyniesie skutek - stwierdziła w rozmowie z RMF FM Tal Ben Ari-Yaalon, chargé d'affaires Izraela w Polsce. Kiedy polski ambasador w Izraelu będzie mile widziany? Czekamy na jego wybór przez polski rząd - odpowiada Tal Ben Ari-Yaalon. Cała rozmowa w języku angielskim do odsłuchania i obejrzenia poniżej.