"To, jak jesteśmy zaangażowani w pakowanie prezentu, świadczy trochę o tym, jak ważna jest dla nas osoba obdarowana" - mówiła Dagmara Kieliańska, oferująca profesjonalne ozdabianie prezentów. Na, zapomnianą czasem, sztukę własnoręcznego pakowania świątecznych podarunków mamy jeszcze kilka dni.

Opakowane prezenty / Józef Polewka / RMF FM

Opakowanie prezentów świątecznych może być równie ważne, co zawartość. Dlatego warto zainwestować w to trochę swojego czasu i inwencji twórczej. Wcale niekoniecznie musimy na to wydać dużo pieniędzy.

"Wisienka na torcie prezentu"

Jak mówi Aneta Matuszczyk, prowadząca w Krakowie i okolicach warsztaty z pakowania prezentów i florystyki, "opakowanie podarunku, otoczka, to jest taka wisienka na torcie naszego prezentu". Opakowanie musi nawiązywać do prezentu, musi współgrać z osobą, która to dostanie. Nic nie może być tutaj przypadkowego - zaznacza.

Również Dagmara Kieliańska z poznańskiej firmy zajmującej się m.in. pakowaniem prezentów podkreśla, że pakowanie ma bardzo duże znaczenie. Pamiętajmy, że to, jak jesteśmy zaangażowani w pakowanie prezentu, też troszeczkę świadczy o tym, jak ważna jest dla nas osoba obdarowana, więc naprawdę gorąco namawiam do tego, aby przyłożyć się do pakowania prezentów i wcześniej zadbać o papiery do pakowania prezentów, które kupimy w każdym sklepie papierniczym, w kwiaciarni w, centrum handlowym - mówi Dagmara Kieliańska.

Dla niezbyt doświadczonych w pakowaniu prezentów sporym problemem mogą być wystające fragmenty taśmy klejącej. Aneta Matuszczyk radzi, żeby użyć taśmy klejącej dwustronnej lub kleju na gorąco, a - jak dodaje - będąc bardziej wprawionym, "nie będzie potrzebne nic klejącego, wystarczy sznurek".

Zobaczcie poradnik dotyczący tego, jak dobrze pakować prezenty:

Aneta Matuszczyk - instruktor pakowania prezentów Józef Polewka / RMF FM

Trendy w pakowaniu prezentów

Kiedyś pakowaliśmy prezenty tylko w kolorach czerwieni zieleni i jeszcze i jeszcze na biało pakowało się prezenty. Natomiast teraz, już od kilku lat właściwie, pakujemy prezenty bardzo kolorowo, ale z drugiej strony, bardzo silnym trendem jest trend eko, gdzie pakujemy prezenty w papier kraftowy, albo np. w stare gazety, czyli wykorzystujemy to, co mamy w domu - sznurek jutowy, bawełnianą tasiemkę - wymienia przedstawicielka poznańskiej firmy pakującej prezenty.

Jak dodaje Aneta Matuszczyk, "eko to jest to, co mamy w domu i to, co jest przyjazne dla środowiska, czyli nie używamy żadnych elementów plastikowych". Używamy naturalnych rzeczy - papiery, sznurki jutowe, elementy drewniane - podkreśla.

Prowadząca warsztaty z pakowania prezentów i florystyki dodaje, że "wszystkie szare papiery i papiery, które nie są pokryte błyszczącym nalotem, możemy je wykorzystać wielokrotnie - możemy je wyprasować".

Pakowanie prezentów nieforemnych

Dagmara Kieliańska proponuje oryginalne podejście do pakowania prezentów o oryginalnych kształtach. Namawiam, aby kształt zmylił osobę obdarowaną o tym, co w środku. Np. gitarę spróbujmy zapakować tak, aby kształtem przypominała wielki cukierek, albo - być może - samochód. Pobawmy się też wtedy może z dziećmi, weźmy wielkie pudło i narysuj na nim wspólnie z dziećmi opony i zróbmy jakby takiego trochę psikusa osobie obdarowanej, aby zupełnie nie odgadła po kształcie tego, co znajduje się w środku. Wtedy zaskoczenie będzie jeszcze większe, frajda z pakowania na pewno również będzie bardzo fajna - dodaje.

Aneta Matuszczyk podkreśla, że w przypadku podarunku nieforemnego "dobrze wykorzystać coś na podstawę - może to być kawałek kartonu, deseczka, pudełko drewniane po owocach".