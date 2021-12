W Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu można oglądać wystawę prac dzieci i młodzieży "Najpiękniejsza szopka betlejemska 2021". Jest ona dowodem na to, że wyobraźnia młodych twórców nie zna granic. Efektem tego są nadzwyczajne prace. Do wykonania niektórych użyto butelek, płyt CD, ciastek, czy drutu kolczastego.

