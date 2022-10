Jak co roku w świąteczny listopadowy weekend jesteśmy z wami na trasie! W ramach akcji "Bezpieczny powrót z RMF FM" nasi reporterzy informują was o utrudnieniach na drogach, zmianach ruchu w okolicach cmentarzy oraz podpowiadają, jakich miejsc unikać. Tutaj znajdziecie relację z tego, co działo się w piątek na trasach w całym kraju. Macie informacje o utrudnieniach? Chcecie coś przekazać innym kierowcom? Dzwońcie na Gorącą Linię pod numer 600 700 800 lub piszcie na adres fakty@rmf.fm. Kolejne relacje już 31 października i 1 listopada. Zapraszamy!

21:58 Kończymy dzisiejszą relację. Kolejne już 31 października i 1 listopada. Dziękujemy i do przeczytania wkrótce! 21:47 DK92 Kutno-Bedlno na wysokości m. Kaszewy Tarnowskie (woj. łódzkie) została odblokowana. Odbywa się tam teraz ruch wahadłowy. 21:43 Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości m. Sokolniki (woj. dolnośląskie), między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Utrudnienia pojawiły się ok. godz. 19:50, kiedy zderzyły się dwa samochody osobowe. 21:39 GDDKiA poinformowała o zamknięciu drogi S8 w m. Ślubów (woj. mazowieckie), pomiędzy węzłami Mostówka i Lucynów. Przed godz. 19:00 ciężarówka zderzyła się tam z samochodem osobowym. 21:35 Na DK46 Nysa-Opole w m. Grabin (woj. opolskie) doszło do zderzenia samochodu osobowego ze zwierzęciem. Ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje, aby szczególnie na terenach zalesionych zwolnić i obserwować pobocza; zderzenie np. z łosiem może zakończyć się tragicznie. 21:33 Koniec utrudnień na DK7 Rabka-Zdrój - Chyżne w m. Spytkowice (woj. małopolskie). Przed godz. 19:00 zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Ranne zostały cztery osoby. 21:29 W dalszym ciągu zablokowana jest droga powiatowa w rejonie Wręczycy Wielkiej w woj. śląskim. W wypadku zginęły tam dwie osoby, a trzecia trafiła do szpitala. Na miejscu cały czas pracują prokurator i policjanci. Zobacz również: Tragiczny wypadek w Śląskiem. Zginęły matka i córka Poza tym, na drogach w Śląskiem spokojnie; niewielkie zatory, spowodowane wyłącznie natężeniem ruchu, tworzą się w rejonie bramek w Brzęczkowicach - informuje dziennikarz RMF FM Marcin Buczek. 21:24 Jak sytuacja na Dolnym Śląsku? Jak donosi nasz reporter Paweł Pyclik, w dalszym ciągu są problemy na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Po zderzeniu czterech samochodów osobowych między węzłami Wrocław Południe i Wrocław Zachód zablokowany jest jeden pas w stronę Kudowy. W tym wypadku ranne zostały trzy osoby. Na autostradzie A4 kierowcy muszą się liczyć z zatorem na nitce w kierunku Wrocławia, między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. 21:11 Na drogach w północno-wschodniej Polsce nie ma utrudnień, wszystkie główne trasy są przejezdne - informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Poważnym problemem jest dzika zwierzyna - po zmroku odnotowano już kilka potrąceń, na szczęście nikomu nic się nie stało. Policja apeluje, aby szczególnie na terenach zalesionych zwolnić i obserwować pobocza; zderzenie np. z łosiem może zakończyć się tragicznie.

20:42 Koniec utrudnień na autostradzie A2 na wysokości m. Sługocinek (woj. wielkopolskie), pomiędzy węzłami Słupca i Modła. 2 godziny temu doszło tam do zdarzenia trzech samochodów osobowych i ciężarówki. 20:34 Mazowsze: w Józefinie (pow. grodziski) bus zderzył się z samochodem osobowym. Ranne zostały trzy osoby, w tym kobieta w ciąży, która trafiła do szpitala - poinformował w piątek asp. Krzysztof Stefaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Do wypadku doszło na węźle trasy S8 w pobliżu miejscowości Józefina. Jak przekazał strażak, zderzył się tam bus, którym podróżowało 25 osób, z samochodem osobowym. Na miejsce wysłano cztery zastępy straży pożarnej. Asp. Krzysztof Stefaniak powiedział, że w wypadku ranne zostały trzy osoby. Po przekazaniu osób poszkodowanych do zespołu ratownictwa medycznego jedna osoba została przewieziona do szpitala. To kobieta w ciąży - wyjaśnił funkcjonariusz. Dodał, że pozostałym rannym pomocy udzielono na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Droga serwisowa w miejscowości Józefinów została zablokowana na czas jej działań. 20:32 Zakończyły się utrudnienia na drodze S17 Garwolin-Ryki w m. Michałki. Przed godz. 20:00 doszło tam do zderzenia czterech samochodów osobowych. 20:30 GDDKiA poinformowała, że na czas wyciągania ciężarówki z rowu DK92 Kutno-Bedlo na wysokości m. Kaszewy Tarnowskie (woj. łódzkie) została zablokowana w obu kierunkach. Do zdarzenia doszło po godz. 15:00. 20:26 Dwie ofiary śmiertelne i jedna osoba ranna - to skutki wypadku, do jakiego doszło wieczorem w okolicy Wręczycy Wielkiej w woj. śląskim. Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, samochód osobowy jechał z Wręczycy Wielkiej do miejscowości Borowe. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że na prostym leśnym odcinku kierowca z nieznanych na razie przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Wszystkie trzy jadące samochodem osoby zostały zakleszczone. Strażakom udało się je wyciągnąć, ale dwie z nich mimo reanimacji zmarły - to 39-letnia kobieta oraz 14-latka. Samochodem kierował 21-letni mężczyzna, który w ciężkim stanie został zabrany do szpitala. Zobacz również: Tragiczny wypadek w Śląskiem. Zginęły matka i córka 20:21 Na drodze S8 nieopodal Lucynowa (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia - informuje reporterka RMF FM Anna Zakrzewska. Zablokowana jest tam droga w kierunku Białegostoku. Kierowcy muszą stać w korku o długości około 3,5 kilometra. 20:12 Zakończyły się utrudnienia na drodze S5 pomiędzy węzłami Szubin Południe i Pałuki, na wysokości m. Kowalewo (woj. kujawsko-pomorskie). Doszło tam do awarii samochodu ciężarowego. 20:11 Wypadek z udziałem czterech samochodów na drodze S17 Garwolin-Ryki w m. Michałki (woj. mazowieckie). Na szczęście nie ma osób rannych. Ruch w kierunku Lublina odbywa się jednym pasem. 20:10 Potrącenie pieszego przez samochód osobowy na DK28 Gorlice-Biecz w m. Klęczany (woj. małopolskie). Droga jest zablokowana. 20:08 Utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości m. Sokolniki (woj. dolnośląskie), pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się jednym pasem. Korek przed węzłem Kostomłoty / Słuchacz Łukasz / 20:03 Koniec utrudnień na drodze S8 w m. Oleśnica (woj. dolnośląskie), pomiędzy węzłami Łozina i Oleśnica Zachód. Koło godz. 19:20 doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. 19:48 Koniec utrudnień: autostrada A4 pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie-Pietrzykowice (woj. dolnośląskie);

DK92 Poznań-Września w m. Września (woj. wielkopolskie);

DK11 Oborniki-Rogoźno w m. Wełna (woj. wielkopolskie);

S2 w Warszawie (pomiędzy węzłami Wilanów i Patriotów). 19:39 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina. 19:38 Śmiertelny wypadek na DK10 Sierpc-Drobin. W m. Borkowo Kościele (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zginęła jedna osoba. Policja na miejscu kieruje ruchem. 19:35 Jak informuje IMGW, w sobotę Polska będzie podzielona na dwie strefy pogodowe. Jak powiedział Michał Folwarski, synoptyk IMGW-PIB, w południowej części będzie pogodnie i ciepło, a na północy możliwy jest przelotny deszcz. Uważajcie na siebie podczas podróży na groby bliskich. 19:34 Awaria ciężarówki na drodze S5 w m. Kowalewo (pomiędzy węzłami Szubin Południe-Pałuki). Ruch w kierunku Poznania odbywa się jednym pasem. 19:32 Na autostradzie A8 pomiędzy węzłami Wrocław Południe-Wrocław Zachód doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Ranne zostały trzy osoby. Ruch w kierunku Kłodzka odbywa się dwoma pasami. 19:30 Na autostradzie A2 zderzyły się cztery pojazdy. Najnowsze informacje drogowe z Wielkopolski przynosi reporter RMF FM. Zderzyły się ze sobą trzy samochody osobowe i jedna ciężarówka. Do wypadku doszło na drodze w kierunku Warszawy. Tworzą się tam korki - teraz ruch odbywa się pasem awaryjnym. Ponadto we Wrześni na DK92, tuż przed zjazdem na autostradę A2, doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest lewy pas ruchu - informuje Beniamin Piłat. 19:24 Łódzkie: niemal wszystkie zjazdy i wjazdy na węzłach autostrad A1 i A2 są mocno obciążone ruchem - informuje reporterka RMF Agnieszka Wyderka. W Łodzi kierowcy utknęli w korkach na ul. Ogrodowej, Zachodniej i Północnej - to wzmożony ruch wokół Starego Cmentarza. Chwilami pojazdy w ogóle tam nie jeżdżą. 19:18 Częściowo odblokowana została autostrada A2 pomiędzy węzłami Słupca-Modła. Na wysokości m. Sługocinek (woj. wielkopolskie) doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych i ciężarówki. Ranna została jedna osoba. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się pasem awaryjnym. 19:15 Koniec utrudnień w m. Szczepanów (woj. dolnośląskie) na DK35 Świdnica-Wrocław. Przed godz. 17:00 doszło tam do zderzenia czterech samochodów osobowych. Ranna została jedna osoba. 19:12 Kolejny raport od naszej warszawskiej reporterki - korek na drodze S8 od węzła Salomea w kierunku węzła Opacz. 19:07 Autostrada A4: na wysokości węzła Brzęczkowice w kierunku Krakowa doszło do kolizji dwóch pojazdów. Zamknięty jeden pas ruchu. 19:06 Na DK92 Poznań-Września w m. Września (woj. wielkopolskie) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Nie ma osób rannych. Zablokowany jeden pas w kierunku autostrady A2. 19:01 Warszawa: reporterka RMF FM Anna Zakrzewska donosi o sporym korku na drodze S2 w okolicach węzła Opacz, na zjeździe na drogę S8. 18:59 Cenne informacje dotyczące płatności za przejazd odcinkami autostrad A2 i A4 zarządzanych przez GDDKiA.

18:57 Utrudnienia na drodze S8 pomiędzy węzłami Mostówka-Lucynów. W m. Ślubów (woj. mazowieckie) zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Na szczęście nie ma rannych. Ruch w kierunku Białegostoku odbywa się jednym pasem. 18:56 Zablokowana jest autostrada A2 na wysokości m. Sługocinek w Wielkopolsce (pomiędzy węzłami Słupca-Modła). Doszło tam do zderzenia trzech samochodów osobowych i ciężarówki. Ranna została co najmniej jedna osoba. 18:55 Cztery osoby zostały ranne w wypadku trzech samochodów osobowych na DK7 w m. Spytkowice w Małopolsce (odcinek Rabka-Zdrój - Chyżne). Ruch odbywa się wahadłowo. 18:53 Na DK35 Świdnica-Wrocław wprowadzono ruch wahadłowy. Około godziny 16:50 w m. Szczepanów (woj. dolnośląskie) doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Ranna została jedna osoba. 18:47 GDDKiA poinformowała o zmianach w organizacji ruchu na Obwodnicy Trójmiasta na węźle Gdynia Wielki Kack. Zmiany obwiązywać od godz. 6:00 w sobotę do godz. 00:00 w niedzielę. Jak wskazuje rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA Piotr Michalski, w związku z budową drogi ekspresowej S6 i koniecznością wykonania prac bitumicznych w rejonie węzła Gdynia Wielki Kack zostaną zamknięte łącznice na Obwodnicy Trójmiasta w relacji Łódź - Gdynia Centrum oraz Gdynia Chylonia/Szczecin - Gdynia Centrum. Te dwie relacje będą zapewnione poprzez łącznice węzła Nowowiczlińska - poinformował Piotr Michalski. 18:38 Co słychać na ulicach Warszawy? Nasza reporterka Anna Zakrzewska przejechała właśnie wozem satelitarnym RMF FM drogą S2 od osiedla Falenica w dzielnicy Wawer i, jak informuje, ruch w kierunku zachodnim jest umiarkowany, natomiast w stronę Lublina kierowcy muszą stać w kilkukilometrowym korku. Spory zator wciąż jest w pobliżu węzłów Konotopa i Opacz. Na północy stolicy ruch jest umiarkowany. Kierowcy chwilę postoją na drodze S8 na odcinku od Bemowa do Żoliborza. 18:34 Na głównych trasach Pomorza na szczęście nie ma wypadków, ale ruch jest dość duży - donosi reporter RMF FM Kuba Kaługa. Obwodnica Trójmiasta między węzłami Gdynia Wielki Kack i Szadółki w kierunku autostrady A1, Rumia i Reda na DK6 w stronę Wejherowa czy DK7 w okolicach Żukowa - w tych miejscach jest duże natężenie ruchu, przez co jest on spowolniony. 18:30 Utrudnienia na DK11 Oborniki-Rogoźno. W m. Wełna (woj. wielkopolskie) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Nikt nie odniósł obrażeń. Zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Piły. 18:17 Warszawska reporterka RMF FM Anna Zakrzewska informuje, że zaczyna się korkować przed Mostem Południowym w kierunku Terespola. 18:16 Koniec utrudnień na autostradzie A4 w kierunku Katowic, między węzłami Mysłowice i Murckowska. 18:14 Na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie-Pietrzykowice samochód osobowy wypadł z drogi. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się jednym pasem. W kierunku Zgorzelca nie ma utrudnień. 18:12 Dobre wieści z Mazowsza. Zakończyły się utrudnienia na DK12 Puławy-Radom. W m. Zwoleń zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Na około 40 minut wprowadzono ruch wahadłowy. 18:07 Koniec utrudnień na drodze S7 Białobrzegi-Szydłowiec w miejscowości Kolonia Kuźnia (woj. mazowieckie). W zderzeniu samochodu osobowego z dostawczakiem ranna została jedna osoba. Zablokowany był jeden pas w kierunku Kielc. 18:06 Jak sytuacja na śląskich drogach? Jak donosi Reporter RMF FM Marcin Buczek, z powodu remontu i wzmożonego ruchu niezmiennie zakorkowany jest przejazd DK86 między Katowicami i Sosnowcem. Podobnie jest na drodze S1 między Podwarpiem i Dąbrową Górniczą - tam korki są w obu kierunkach. Wzmożony ruch i zatory są teraz także na DK78 w centrum Zawiercia - to główny tranzyt łączący województwo śląskie z Kielcami.

18:01 Zakończyły się utrudnienia na DK9 Kolbuszowa-Tarnobrzeg. W m. Nowa Dęba (woj. podkarpackie) w zderzeniu dwóch samochodów osobowych obrażenia odniosła jedna osoba. Ruch odbywał się wahadłowo. 18:00 Koniec utrudnień na autostradzie A1 w pobliżu węzła Piotrków Trybunalski Zachód w woj. łódzkim. W wypadku samochodu osobowego z ciężarówką ranna została jedna osoba. Ruch w kierunku Gdańska odbywał się jednym pasem. 17:41 Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką na DK12 Puławy-Radom w miejscowości Zwoleń (woj. mazowieckie). Na szczęście nie ma osób rannych. Ruch odbywa się wahadłowo. 17:40 Koniec utrudnień na autostradzie A4 na wysokości m. Nowa Jastrząbka (woj. podkarpackie), pomiędzy węzłami Tarnów Centrum-Dębica Zachód. Przed godz. 17:00 doszło tam do awarii samochodu, ruch do Rzeszowa odbywał się jednym pasem. 17:35 Awaria samochodu osobowego na autostradzie A4 w kierunku Katowic, między węzłami Mysłowice i Murckowska. Zamknięty jeden pas ruchu. 17:33 Koniec utrudnień w Katowicach, między węzłami Francuska i Mikołowska. Prawie 2 godziny temu doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. 17:31 Koniec utrudnień na DK25 w Koninie w województwie wielkopolskim. Przez prawie 2 godziny zablokowany był jeden pas w kierunku Bydgoszczy z powodu zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. 17:30 Koniec utrudnień na DK80 Bydgoszcz-Toruń w miejscowości Rozgarty (woj. kujawsko-pomorskie). Po godz. 16:00 doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. 17:26 Co słychać na Dolnym Śląsku? Jak donosi reporter RMF FM Paweł Pyclik, zablokowana jest DK35 Świdnica-Wrocław z powodu wypadku, do którego doszło w miejscowości Szczepanów. Utrudnienia są też na autostradzie A4, jadąc od granicy z Niemcami w stronę Wrocławia: pierwszy korek utworzył się jeszcze przed Bolesławcem na wysokości MOP-u Czerna, prowadzone są tam roboty drogowe, kierowcy jadą jednym pasem;

z powodu dużego ruchu kierowcy staną też pomiędzy węzłami Jarosław i Kostomłoty. 17:22 Ogromne utrudnienia na autostradowej obwodnicy Poznania - informuje nasz reporter Beniamin Piłat. Korek ciągnie się od węzła Poznań Wschód do węzła Poznań Komorniki na blisko 20-kilometrowym odcinku autostrady A2 w kierunku Warszawy. Utrudnienia są też na drodze S11 przed węzłem Poznań Zachód w kierunku Wrocławia. W Poznaniu sytuacja najgorzej wygląda w centrum, między rondami Rataje i Śródka oraz na drogach wylotowych, zwłaszcza na DK92 w kierunku Pniew oraz Wrześni. 17:17 Tradycyjnie o tej porze korkuje się zjazd z obwodnicy Olsztyna na DK16 w Wójtowie; chodzi o pas w kierunku Mrągowa - donosi reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Na pozostałych drogach regionu bez większych utrudnień. W związku z pracami na nowo otwartym rondzie przy cmentarzu w Dywitach k. Olsztyna, ruch na DK51 odbywał się dzisiaj wahadłowo. Obecnie nie ma już utrudnień. 17:06 W wyniku zderzenia czterech samochodów zablokowana została DK35 Świdnica-Wrocław w m. Szczepanów (woj. dolnośląskie). W wypadku ranna została jedna osoba. Wyznaczono objazd przez Szczepanów. 17:04 Koniec utrudnienia na autostradzie A1 na wysokości m. Kruszyna (woj. śląskie), na odcinku Radomsko-Mykanów. Przez 1,5 godziny przeładowywano materiał z uszkodzonego samochodu ciężarowego. 16:53 Pięć osób zostało rannych w wypadku dwóch samochodów osobowych na ul. Partyzantów Koleczkowskich w Kielnie (woj. pomorskie). Mogą występować utrudnienia w ruchu. 16:46 Dobre wieści dla kierowców z województwa lubuskiego. Dziś został oddany do ruchu nowy most przez Odrę między Milskiem a Przewozem w ciągu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282. Pierwsze samochody przejechały po nim po godz. 14:00. 16:39 Utrudnienia na drodze S7 Białobrzegi - Szydłowiec. W m. Kolonia Kuźnia (woj. mazowieckie) zderzył się samochód osobowy z samochodem dostawczym. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Kielc. 16:38 Koniec utrudnień na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Trzciel-Nowy Tomyśl w woj. wielkopolskim. Zablokowany był jeden pas w stronę Warszawy. 16:36 Ruch wahadłowy na DK80 Bydgoszcz-Toruń na wysokości m. Rozgarty (woj. kujawsko-pomorskie). Doszło tam do kolizji dwóch samochodów osobowych. 16:35 Koniec utrudnień na DK15 Stryków-Łowicz. W miejscowości Głowno (woj. łódzkie) ok. godz. 13:30 doszło do zderzenia 4 osobówek. 16:34 Zderzenie osobówki z ciężarówką na autostradzie A1 w pobliżu węzła Piotrków Trybunalski Zachód w woj. łódzkim. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. 16:30 Policyjny patrol na drodze krajowej numer 94 w Rzeszowie. Na drogach w całej Polsce rozpoczęła się akcja "Znicz 2022" / Darek Delmanowicz 16:28 Główne trasy wylotowe na południu Warszawy nie wyglądają najgorzej - donosi reporterka RMF FM Anna Zakrzewska. Kierowcy spokojnie przejadą Południową Obwodnicą Warszawy, podobnie jak Mostem Siekierkowskim. Gorzej jest już jednak po zachodniej stronie miasta. Gęsto na autostradzie A2 w okolicach węzła Konotopa i na zjeździe na Pruszków. Korek utworzył się również na DK2 w kierunku Siedlec. 16:20 Reporter RMF FM Maciej Pałahicki donosi, że ruch na zakopiance rośnie z godziny na godzinę, co ma raczej związek z zapowiadaną w weekend ładną pogodą. Trzeba się jednak przygotować na postój przed światłami w Klikuszowej i rondem w Poroninie. 16:14 Po godzinie 18:00 ma się rozpocząć manifestacja przed budynkiem dworca Warszawa Śródmieście. Protestujący mają przejść Al. Jerozolimskimi do ronda de Gaulle’a, a następnie Nowym Światem do pl. Trzech Krzyży i Al. Ujazdowskimi na plac Na Rozdrożu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami. Zgromadzenie, zorganizowane w związku z wysokimi cenami energii i uzależnieniem od paliw kopalnych z Rosji, ma potrwać do godziny 22:00. 16:12 Spory ruch w rejonie Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Jak informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, duże korki są wokół ronda Gierosa i z drugiej strony nekropolii, wokół placu Szyrockiego. W tych korkach można spędzić nawet kilkanaście minut. 16:11 Koniec utrudnienia na DK45 w m. Reńska Wieś (woj. opolskie) na odcinku Racibórz-Opole. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. 16:06 Ruch wahadłowy na DK9 Kolbuszowa-Tarnobrzeg w m. Nowa Dęba (woj. podkarpackie). Zderzenie dwóch pojazdów, jedna osoba ranna. 16:04 Koniec utrudnienia na DK62 Płock-Włocławek w m. Popłacin (woj. mazowieckie). Przed godz. 13:00 doszło tam do zderzenia trzech osobówek. 16:02 Koniec utrudnień na DK52 w m. Klecza Dolna, między Wadowicami i Kalwarią Zebrzydowską. Koło godz. 14:35 doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek. 16:01 W Koninie na ul. Przemysłowej (DK25) w kierunku Bydgoszczy doszło do zderzenia ciężarówki z osobówką. Pojazdy częściowo blokują jeden pas ruchu, przejazd drugim pasem. 15:56 Utrudnienia na autostradzie A1 na wysokości m. Kruszyna między węzłami Radomsko-Mykanów w woj. śląskim. Trwa przeładunek materiału z uszkodzonej ciężarówki. Ruch w kierunku Częstochowy odbywa się lewym pasem. 15:47 GDDKiA informuje o końcu utrudnień na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Mikołajowice i Chojnów w kierunku Zgorzelca w woj. dolnośląskim. Były tam prowadzone prace drogowe. 15:41 Seria wypadków na Śląsku. Reporter RMF FM Marcin Buczek donosi o czołowym zderzeniu dwóch osobówek w miejscowości Buków. Ponadto w Katowicach na DK81, na wylocie z miasta w stronę Mikołowa, osobówka zderzyła się z motocyklem. Ranna jest jedna osoba. Ponadto na autostradzie A4: na pasach w kierunku Wrocławia zderzyły się dwie osobówki; korek ciągnie się już do granicy z Mysłowicami;

zderzyły się dwie osobówki; korek ciągnie się już do granicy z Mysłowicami; przed bramkami w Mysłowicach-Brzęczkowicach doszło do zderzenia ciężarówki z osobówką. 15:33 Koniec utrudnienia na DK39 na wysokości m. Żabka (woj. opolskie) w kierunku Namysłowa. Przed południem doszło tam do wypadku, w którym zginęła jedna osoba. 15:32 Utrudnienia na DK92 Kutno - Bedlno w woj. łódzkim. Na wysokości miejscowości Kaszewy Tarnowskie samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Ruch odbywa się wahadłowo. 15:30 Reporter RMF FM Kuba Kaługa informuje o piątkowym popołudniowym szczycie komunikacyjnym na obwodnicy Trójmiasta. Korek tworzy się przed węzłem Lotnisko na trasie w kierunku autostrady A1. Przed zjazdem na lotnisko stoi ciężarówka - co prawda drogi nie blokuje, ale kierowcy zwalniają. Kolejny duży zator to zjazd z Trasy Sucharskiego na południową obwodnicę Gdańska. Drogowcy mówią o dużym natężeniu ruchu na głównych trasach. 15:22 Na autostradzie A2 w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Trzciel i Nowy Tomyśl doszło do kolizji. Zablokowany lewy pas, obowiązuje przejazd prawym pasem. 15:19 Do godz. 17:00 mogą potrwać utrudnienia na DK62 między m. Popłacin i Soczewka (woj. mazowieckie) w kierunku Włocławka. Doszło tam dziś do wypadku, w którym jedna osoba została ranna. Trasa jest całkowicie zablokowana. Wprowadzono objazdy lokalnymi drogami. 15:17 Utrudnienia w ruchu napotkają kierowcy na DK52 Wadowice-Kalwaria Zebrzydowska w m. Klecza Dolna (woj. małopolskie), gdzie w piątek po południu doszło do kolizji dwóch ciężarówek. 15:16 Zakończyły się półtoradniowe utrudnienia na drodze S19 między Lublinem a Rzeszowem, gdzie w czwartek po północy ciężarówka zderzyła się z barierami energochłonnymi - podała w piątek policja. 15:13 Reporter RMF FM Marcin Buczek donosi, że kierowcy utknęli w korku na autostradzie A4 na wylocie z Katowic w stronę Krakowa. Powody zatoru są dwa - większe natężenie ruchu i prace drogowe między Mysłowicami i Katowicami. Bardzo wolna jazda autostradą A4 odbywa się od katowickiej Doliny Trzech Stawów do bramek w Mysłowicach-Brzęczkowicach. Z powodu prac drogowych utrudniony jest również wyjazd z Katowic w stronę Sosnowca i Warszawy drogami 86 i 79. 15:07 W Lublinie zmieniona została organizacja ruchu na dojeździe do największego cmentarza komunalnego na Majdanku. Reporter RMF FM Krzysztof Kot poinformował, że ul. Cmentarna z dwukierunkowej stała się jednokierunkową i można nią dojechać do cmentarza; wyjazd odbywa się drogą równoległą. Niektórzy kierowcy jeżdżą jednak "na pamięć" - nie patrzą na znaki przy wyjazdach z parkingów nakazujących skręt w prawo i próbują jechać pod prąd, gdzie czeka na nich policja. 15:00 Ważna informacja dla podróżujących koleją. Nie działa internetowy system zakupu biletów na połączenia krajowe. PKP Intercity tłumaczy to zwiększonym ruchem w systemach sprzedaży z powodu wyjazdów na długi weekend i Wszystkich Świętych. Kolejarze zapewniają, że próbują przywrócić prawidłowe działanie systemu. Zobacz również: Paliwa stanieją na Wszystkich Świętych. Prognoza

