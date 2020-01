Wygaszenie mandatów sędziów-członków obecnej KRS i powołanie nowych nie przez Sejm, ale przez samych sędziów oraz zniesienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - to według nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF FM główne zapisy senackiego projektu ustawy naprawczej, przygotowywanej przez ekspertów marszałka Tomasza Grodzkiego. Nowe przepisy wykluczałyby z kandydowania do KRS sędziów delegowanych do resortu sprawiedliwości.

