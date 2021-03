Być może jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi Komisja Europejska skieruje do TSUE skargę na polskie władze za nękanie sędziego Tulei – ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginion. Rzecznik kimisji Christian Wigand, w przekazanym naszej dziennikarce oświadczeniu zapewnia, że KE "podejmie szybkie i zdecydowane działania" w sprawie polskiego sędziego i działań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Igor Tuleya / Rafał Guz / PAP

Jak ustaliła korespondentka RMF FM, skarga jest już gotowa. Chodzi tylko o to, kiedy nastąpi polityczny moment jej skierowania do TSUE: przed czy po Świętach Wielkanonych. Przez najbliższe tygodnie nie zbiera się już - ze względu na święta - kolegium komisarzy, które podejmuje takie decyzje. W czwartek liderzy największych grup w Parlamencie Europejskim napisali jednak list do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z żądaniem podjęcia szybkich i stanowczych działań w sprawie sędziego Igora Tulei. List ten oznacza dodatkową presję na szefową KE w tej sprawie.

Skarga jest "na ostatniej prostej"

Nie jest wykluczone, że decyzja o pozwie zapadnie jeszcze przed świętami. W każdym razie sprawa skargi jest już na ostatniej prostej - usłyszała nieoficjalnie w KE dziennikarka RMF FM. Christian Wigand zapewnił, że KE otrzymała list liderów największych grup politycznych PE i przekazał, że KE "bardzo uważnie śledzi najnowsze wydarzenia - "zwłaszcza, jeśli chodzi o sędziów Sądu Najwyższego i sprawę sędziego Tulei".

Przekazał również, że "komisja uważa, iż Polska narusza prawo UE, pozwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na podejmowanie decyzji, które mają bezpośredni wpływ na sędziów i sposób, w jaki pełnią swoją funkcję. Kwestie te obejmują m.in. sprawy o uchylenie immunitetu sędziów w celu wszczęcia przeciwko nim postępowania karnego". Chodzi o uchylenie immunitetów np. sędziom Igorowi Tulei i Beacie Morawiec. Rzecznik przypomniał, że "dla polskich sędziów sama perspektywa postępowań prowadzonych przeciwko nim przez organ, którego niezależność nie jest zagwarantowana, ma "efekt mrożący" i może wpływać na ich niezawisłość."

KE przeszła w tej sprawie 27 stycznia do ostatniego etapu procedury o naruszenie unijnego prawa.

Odpowiedź Polski dla KE - "niezadowalająca"

Jak poinformował Wigand, polskie władze miały miesiąc na odpowiedź i ta została przesłana. Z nieoficjalnych informacji dziennikarki RMF FM wynika, że odpowiedź ta jest jednak dla KE niezadowalająca.

Stara śpiewka, że KE nie ma kompetencji do zajmowania się wymiarem sprawiedliwości - podsumował rozmówca dziennikarki RMF FM w KE. Polskie władze uważają, że sprawy dotyczące uchylenia immunitetu nie są prowadzone jako postępowania dyscyplinarne, więc nie są objęte nakazem TSUE o zamrożeniu działania Izby Dyscyplinarnej.

Należy się spodziewać, że w konsekwencji (tj. odpowiedzi polskich władz - przyp. red.) Komisja Europejska jako strażniczka Traktatów UE podejmie szybkie i zdecydowane działania - przekazał Wigand.

Z nieoficjalnych informacji dziennikarki RMF FM wynika, że skarga była już gotowa przed czwartkowym szczytem UE, ale zasadą w KE jest, że trudnych decyzji dla kraju członkowskiego UE nie podejmuje się przed spotkaniem Rady Europejskiej. Jak ustaliła korespondentka RMF FM, decyzja o pozwie polskich władz do TSUE zapadnie więc oficjalnie jeszcze przed świętami albo zaraz po nich, czyli 16 marca.