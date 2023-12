Minister Adam Bodnar podjął decyzję o cofnięciu powołań na stanowiska sześciu prezesów sądów. „Zostali oni z wyprzedzeniem wyznaczeni przez poprzedniego ministra za kadencji ich poprzedników i nie objęli jeszcze funkcji, to umożliwia formalne ich odwołanie” - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Adam Bodnar w drodze na posiedzenie rządu / Leszek Szymański / PAP/EPA

Którym sędziom cofnięto powołanie?

We wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało komunikat, w którym poinformowano, że w poniedziałek minister Adam Bodnar podjął decyzję o cofnięciu powołań:

sędziego Jacka Szredera na stanowisko prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,

sędziego Stanisława Olchowego na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu,

sędziego Bartosza Kamieniaka na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie,

sędziego Pawła Siwka na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,

sędzi Anny Gąsior-Majchrowskiej na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim,

sędziego Wojciecha Karwata na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Radomiu.

Jak czytamy, wszyscy wymienieni sędziowie zostali z wyprzedzeniem wyznaczeni na stanowiska prezesów sądów przez poprzedniego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. "Wobec trwających kadencji ich poprzedników nie doszło jeszcze do objęcia przez nich stanowisk funkcyjnych, co od strony formalnej umożliwia nowemu Ministrowi Sprawiedliwości cofnięcie decyzji o ich powołaniu" - wskazano.

"Sędziowie zostaną indywidualnie poinformowani o głównych motywach podjęcia takiej decyzji. Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca jednak uwagę, że wszystkie wskazane osoby zostały wybrane przez poprzedniego Ministra Sprawiedliwości bez udziału w podjęciu decyzji organów samorządu sędziowskiego. Stało się to możliwe, ponieważ w 2017 roku zmieniono ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1452), umożliwiając taki sposób powoływania prezesów i wiceprezesów sądów wszystkich szczebli" - dodano.

Wkrótce nowi kandydaci

W komunikacie zapowiedziano ponadto, że w najbliższych dniach szef MS zwróci się do zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz do zgromadzeń ogólnych sędziów sądów okręgowych o wskazanie 2-3 kandydatów na prezesów tych sądów. "Minister Sprawiedliwości chciałby, aby to właśnie środowiska sędziowskie wskazały najlepszych kandydatów na prezesów, a to wskazanie będzie podstawą podjęcia decyzji przez Ministra Sprawiedliwości" - czytamy.

W komunikacie zapowiedziano także, że MS "podejmie także działania legislacyjne, aby przywrócić rzeczywisty wpływ władzy sądowniczej na obsadę stanowisk kierowniczych w sądach".

Minister chce wypełnić rekomendacje Komisji Weneckiej

"Warto podkreślić, że na udział samorządów sędziowskich w wyborze prezesów wskazywała Komisja Wenecka w opinii z dnia 11 grudnia 2017 r. nr 904/2017. Odnosząc się do nowelizacji u.s.p. wyraziła rekomendację, zgodnie z którą ‘Decyzja Ministra Sprawiedliwości polegająca na mianowaniu i odwoływaniu prezesów sadów powinna zostać wcześniej zaakceptowana przez KRS lub zgromadzenia ogólne sędziów danego sądu podjęta zwykłą większością głosów. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przedstawianie kandydatów na prezesów sądów przez zgromadzenia ogóle sędziów w celu ich zaakceptowania przez Ministra Sprawiedliwości’" - czytamy.

"W związku z powyższym proponowane rozwiązanie w pełni odpowiada rekomendacjom Komisji Weneckiej i będzie stosowane przez urzędującego Ministra Sprawiedliwości, z nadzieją, że wkrótce stanie się rozwiązaniem ustawowym" - ocenia MS.

Wedle obowiązujących przepisów - ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - prezesów sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych powołuje Minister Sprawiedliwości; po powołaniu minister lub przełożony (np. prezes sądu okręgowego dla prezesa sądu rejonowego) przedstawia go zgromadzeniu sędziów sądu rejonowego.