Komisja Europejska przeszła do drugiego etapu procedury o naruszenie przez Polskę unijnego prawa w związku z działaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – donosi korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Jeśli polskie władze odrzucą żądanie Komisji dostosowania się do unijnych przepisów i nie skorygują naruszenia, to KE może skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozew przeciwko Polsce.

