"Jeżeli ktoś jest odpowiednio zdeterminowany, to niezależnie od tego, na jakiej domenie zarejestrowana jest skrzynka, będzie w stanie jej zabezpieczenia przełamać" – mówił Michał Dworczyk. W ten sposób odniósł się do zarzutów, które dotyczyły tego, że minister za pomocą prywatnej skrzynki mailowej wysyłał informacje, które mogły dotyczyć bezpieczeństwa państwa. Dodał też, że w związku z ujawnieniem ataku na skrzynkę mailową przedstawił premierowi gotowość do ustąpienia ze stanowiska. "Premier Morawiecki zapewnił, że nie utracił do mnie zaufania i że moja dymisja byłaby wpisaniem się w działania hakerów".

REKLAMA