Krajowy Plan Odbudowy jest już w Brukseli, w Warszawie natomiast szykuje się polityczny bój o ratyfikację unijnego planu ratowania gospodarek krajów UE po kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa. Głosowanie w Sejmie – na nadzwyczajnym posiedzeniu – zaplanowano na dzisiejsze popołudnie. Stawka: 58 miliardów euro dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Sejmie / Radek Pietruszka / PAP

Fundusz Odbudowy ma pomóc unijnym gospodarkom nadwerężonym przez kryzys spowodowany pandemią koronawirusa. Aby został uruchomiony, wszystkie państwa Unii muszą ratyfikować decyzję unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE.

Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy mają być Krajowe Plany Odbudowy, które każde państwo musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej. Polski Krajowy Plan Odbudowy został przesłany Brukseli w poniedziałek.

Dzisiaj po południu natomiast Sejm ma zająć się na nadzwyczajnym posiedzeniu rządowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE.

Posiedzenie plenarne Sejmu wpisane zostało w harmonogramie obrad na godzinę 16:00, planowane jest również - zgodnie z zapowiedziami - głosowanie.

W tej chwili wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość może być - mimo sprzeciwu partii Zbigniewa Ziobry - spokojne o wynik tego głosowania.

Swoje poparcie dla Krajowego Planu Odbudowy zadeklarowała Lewica, a kropką nad i było przesłanie Planu Komisji Europejskiej: wcześniej politycy Lewicy mogli obawiać się, że zagłosują za rządowym projektem - a ten dokona później zmian.

Deklaracja Lewicy spowodowała tarcia w obozie opozycji. Lewicy zarzucano, że - zawierając z Prawem i Sprawiedliwością porozumienie ws. Krajowego Planu Odbudowy - zdradziła nie tylko samą opozycję, ale wręcz kraj.

Na te zarzuty odpowiadała kilka dni temu w Porannej rozmowie w RMF FM posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska.

"Byliśmy przygotowani na takie reakcje, ponieważ znamy linię polityczną Platformy Obywatelskiej - ale znamy też poglądy Polek i Polaków" - stwierdziła.

"Zdradą Polski, zdradą racji stanu byłoby odrzucenie planu Marshalla XXI wieku, 250 mld złotych dla Polski. Nasze dzieci, nasze wnuki, nasze prawnuki pytałyby potem: dlaczego?" - podkreślała.

Reszta opozycji tymczasem domaga się przesunięcia głosowania.

Politycy tego obozu mówią o braku ostatecznej akceptacji ze strony samorządów, z którymi spotkanie zaplanowane jest dopiero jutro.

Z drugiej strony wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podkreśla, że chodzić będzie wyłącznie o wdrażanie programu.

"Spotkanie z samorządami nie dotyczy treści Krajowego Planu Odbudowy - ta sprawa jest absolutnie zamknięta" - zaznacza.

Koalicja Obywatelska będzie również forsowała poprawki do KPO. Chce m.in., by również sam Krajowy Plan Odbudowy był uchwalony ustawą, by znalazły się tam zapisy, kto i jak kontrolował będzie wydawanie unijnych środków, a także, by co najmniej 40 procent grantów z unijnego Funduszu Odbudowy otrzymały samorządy.

Decyzję ws. tego, jak zachować się w czasie popołudniowego głosowania w Sejmie, klub Koalicji Obywatelskiej zapowiedział dopiero na dzisiaj. Podczas poniedziałkowych obrad klubu większość posłów KO optowała za wstrzymaniem się od głosu, kilkoro posłów opowiedziało się przeciwko ratyfikacji, tylko niektórzy - za ratyfikacją.

Co jednak istotne, głosowanie przeciw, razem z Konfederacją i posłami Zbigniewa Ziobry, byłoby niewytłumaczalne - i zostałoby natychmiast wykorzystane przez PiS.

Pozyskując poparcie Lewicy, partia Jarosława Kaczyńskiego ugrała więc wszystko: ma ratyfikację - mimo sprzeciwu koalicjanta - i skłóconą opozycję.