Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce zalać Polskę migrantami z krajów muzułmańskich - przekonuje Donald Tusk. Lider PO przytacza dane, które mogą szokować. Na zarzuty Tuska odpowiada rzecznik PiS Rafał Bochenek, który deklaruje, że póki jego partia będzie u władzy, w Polsce nie pojawi się ani jeden nielegalny imigrant.

Donald Tusk / Tomasz Golla / PAP

Wiecie, że PiS wydał zezwoleń na pobyt więcej niż Francja i Niemcy razem wzięte? Tak mówią statystyki europejskie, ale prawdziwą bombę dopiero nam szykują - ostrzega Donald Tusk w nagraniu, które zamieścił na Twitterze.

Owa "bomba", to nic innego jak dokument rozporządzenia przygotowanego przez rządzących. Zgodnie z jego treścią, rząd rozpatrzy w przyszłym roku co najmniej 400 tysięcy wniosków wizowych, składanych głównie w państwach Azji i Afryki. "Jeśli damy im całą kadencję, to tych wniosków rozpatrzą grubo ponad milion. To będzie taki prawdziwy milion Kaczyńskiego" - twierdzi przewodniczący PO.

PiS - zdaniem Tuska - wydał więcej zezwoleń na pobyt niż Francja i Niemcy razem wzięte. W roku 2022 zezwoleń na pracę w Polsce wydanych w państwach muzułmańskich miało być, wedle deklaracji byłego premiera, aż 135 tysięcy.

PiS chce pytać w referendum Polaków o politykę migracyjną? Oni chyba naprawdę upadli na głowę. Dzisiaj to Polacy chcą pytać PiS-owską władzę: o co wam tak naprawdę chodzi - dodaje Donald Tusk.