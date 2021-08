​Podczas posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego PiS członkowie partii zdecydowali, żeby na dzisiejszym posiedzeniu Sejm zajął się projektem noweli ustawy o radiofonii i telewizji - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa ze źródeł w PiS. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz członkowie komisji kultury potwierdzili tę informację.

Siedziba TVN w Warszawie / Jacek Turczyk / PAP

Wcześniej szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował, że Prezydium Komitetu Politycznego PiS po południu rozmawiało m.in. o zmianach w tzw. ustawie medialnej i zdecydowało, czy rozpatrywać je na najbliższym posiedzeniu.

Według źródła PAP, na posiedzeniu zapadła decyzja, aby projekt był procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się dziś. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz członkowie komisji kultury potwierdzili tę informację.

"Lex TVN"

Projekt PiS nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zdaniem wielu dziennikarzy, ekspertów i polityków opozycji projekt jest wymierzony w Grupę TVN, bo wejście w życie zawartych w projekcie przepisów może oznaczać konieczność sprzedaży TVN-u przez amerykański koncern Discovery.



Według projektu koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. Porozumienie proponuje, by katalog państw, mających dostęp do rynku medialnego w Polsce obejmował państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym Stany Zjednoczone.



W sobotę 7 sierpnia zarząd Porozumienia poinformował, że nie poprze zmian podatkowych, zmian w finansowaniu samorządów i zmian w prawie medialnym bez uwzględnienia postulatów ugrupowania i od tego uzależnia pozostanie Porozumienia w Zjednoczonej Prawicy.