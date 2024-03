Andrzej Duda nie spotka się z Donaldem Trumpem w czasie swojej najbliższej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Kandydat republikanów przyjmie natomiast jutro premiera Węgier Viktora Orbana, którego niejednokrotnie chwalił, nazywając go "wielkim przywódcą" i "silnym człowiekiem".

Andrzej Duda i Donald Trump / MANDEL NGAN/AFP / East News

12 marca w 25. rocznicę przyjęcia Polski do NATO Joe Biden przyjmie prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Donalda Tuska. Spotkanie w Waszyngtonie poprzedzi zwołana dzień wcześniej przez prezydenta RP Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

Jak dowiedział się korespondent RMF FM w Waszyngtonie, ani Andrzej Duda, ani Donald Tusk nie spotkają się w USA z kandydatem Partii Republikanów na prezydenta - Donaldem Trumpem. Strona amerykańska miała w nieformalnych rozmowach przekazać Warszawie, że nie chciałaby aby w czasie tej wizyty do takich spotkań doszło.

Dokładny plan wizyty polskiego premiera i prezydenta w USA nie jest znany. Wiadomo, że dojdzie do spotkania z Joe Bidenem w Białym Domu i że szef polskiego rządu jeszcze tego samego dnia wróci do Polski. Andrzej Duda natomiast poleci do Sawannah w Georgii.

W prezydenckich planach jest wizyta między innymi w elektrowni jądrowej Westinghouse. W drodze powrotnej z USA Duda wyląduje w Brukseli, gdzie spotka się z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem.