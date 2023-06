Środa będzie ostatnim z nieco chłodniejszych czerwcowych dni w Polsce. W całym kraju może padać deszcz, prognozowane są burze.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Środa zapowiada się deszczowo, a burze spodziewane są głównie na północy i na południowym wschodzie kraju. Będą one słabsze niż we wtorek. Spadnie w ich trakcie do 15 mm deszczu, a porywy wiatru nie przekroczą 65 km/h.