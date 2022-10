Zapowiada się najcieplejszy od 30 lat 1 listopada. Termometry pokażą nawet 21 stopni Celsjusza. Będzie praktycznie bezwietrznie. Cały długi weekend raczej letni niż jesienny - mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Kożuchy i futra zostawmy w szafach. Może przydadzą się 11 listopada. Natomiast na Wszystkich Świętych odpowiedni będzie ubiór wiosenny. Lekki płaszcz albo delikatna kurtka, a może i tę wierzchnią odzież będzie można zdjąć. Szykuje się wręcz letnia aura - podkreśla.

Informuje, że "termometry zdominują dwudziestki". W woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim, a także w łódzkim, mazowieckim 21 stopni Celsjusza. Na zachodzie po 20. Nieco chłodniej na wschodzie i północy, tam ok. 14 - 16 stopni.

Na północy woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego możliwe, że delikatnie popada. Mieszkańcy tych rejonów wybierając się na cmentarze powinni pamiętać o parasolach.

Pozostała część kraju bez deszczu. Nie będzie wiało, a jeżeli już, to nieznacznie.

Pogoda będzie sprzyjała również porannym wizytom na cmentarzach. Temperatura minimalna z poniedziałku na wtorek od 8 - 9 na Suwalszczyźnie. W ciągu dnia z godziny na godzinę coraz cieplej.

W ostatnich 30 latach najcieplejszy Dzień Wszystkich Świętych był w 2018 r. Wówczas 20 stopni wskazywały termometry tylko w Małopolsce, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny. Jeżeli sprawdzi się prognoza, to najbliższy 1 listopada będzie rekordowy - przewiduje rzecznik IMGW.

Piękna pogoda prognozowana jest na cały długi weekend. Teraz nad Polską jest układ wysokiego ciśnienia o imieniu Zachariasz. On oddziałuje na nasz kraj od pewnego czasu i dalej będzie nam niósł przyjemną aurę. Będzie pogodnie, wręcz letnio, słaby wiatr praktycznie przez cały ten czas. Słaby deszcz z soboty na niedzielę - prognozuje Walijewski.

Na termometrach zobaczymy w sobotę 21 st. C na Dolnym Śląsku, 14 na wybrzeżu, 15 na Suwalszczyźnie, w centrum 17 - 18. W niedzielę 21 - 22 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, w centrum 18, chłodniej na Suwalszczyźnie - 13 st., 14 na wybrzeżu. W poniedziałek również pogodnie, aż - 22 stopnie na południu, a na północy ok. 17 st. C.