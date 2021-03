Wróci zimowa aura – takie są przewidywania synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższy tydzień. Prognozowane jest ochłodzenie, silny wiatr a nawet opady śniegu.

Zima nie odpuszcza? / Edyta Bieńczak / RMF FM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę na trzeci tydzień marca. Synoptycy sygnalizuję, że pogodę będą kształtować głównie ośrodki niżowe, a w weekend również wyż znad Wysp Brytyjskich.

Tydzień rozpocznie się pochmurnie, choć w wielu miejscach kraju będą występowały przejaśnienia. W zachodniej części Polski można się spodziewać przelotnych deszczy oraz opadów deszczu ze śniegiem. Możliwe są pojedyncze burze oraz opady krupy śnieżnej. Najcieplej będzie w południowo-zachodniej części kraju oraz w centrum, gdzie temperatura będzie wynosiła nawet 8 stopni Celsjusza. W górach należy uważać na zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza na wtorek

Pochmurny będzie również wtorek. W wielu miejscach, głównie na zachodzie, może się pojawić przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 3°C na północy do 7°C na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od 2°C do 4°C. Porywy wiatru w górach będą tworzyć zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza na środę

IMGW wskazuje, że w nocy z wtorku na środę w górach ma spaść od 5 do 10 cm śniegu. Niż znad Ukrainy i wyż znad Europy Zachodniej spowodują, że wzrośnie prędkość wiatru. W porywach osiągnie on 65 km/h. Termometry pokażą około -1 stopni na Podhalu. Najcieplej będzie na zachodzie - 7 stopni.

Prognoza na czwartek

W nocy z środy na czwartek spodziewajmy się niskich temperatur. Na Podhalu to może być nawet -7°C, a w innych częściach kraju od -3°C do 0°C. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 0°C na Podhalu i do 4 stopni w innych częściach kraju.

Prognoza na piątek i sobotę

W piątek i sobotę czeka na ochłodzenie. Przyczyną spadku temperatur będzie napływ powietrza pochodzenia arktycznego. Jeszcze w nocy z czwartku na piątek termometry wskażą ujemne wartości. Z piątku na sobotę - od -7 do -4 stopni °C i do -2 stopni °C nad morzem. Na Podhalu zaś temperatura spadnie nawet do -9 stopni °C. W sobotę w dzień temperatura będzie już raczej dodatnia, do 4 stopni °C na zachodzie, tylko na Podhalu od -3 do 0 stopni °C.

Prognoza na niedzielę

Poprawy pogody możemy się spodziewać w niedzielę. Tylko na zachodzie kraju ma być pochmurno i padać, w pozostałych częściach Polski słońce. W dzień temperatura maksymalna wyniesie już od 2°C do 5°C.