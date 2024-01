Noc będzie pochmurna i z opadami - zarówno deszczu, śniegu, jak i deszczu ze śniegiem. Na południu kraju może wystąpić gołoledź - informuje IMGW.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 1 st. C w Suwałkach, do około 1 st. w centrum kraju i 2 st. na Wybrzeżu.

Wiatr będzie dość silny i porywisty, powieje z południowego zachodu. Na Wybrzeżu osiągnie prędkość do 90 km/h, w związku z czym synoptycy wydali ostrzeżenie przed silnymi porywami wiatru dla północnej części województwa pomorskiego. Alert będzie obowiązywać od północy do godz. 22 w czwartek.



W czwartek zachmurzenie będzie duże. Będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg.



Termometry pokażą od 2 st. C na północnym wschodzie, w centrum kraju 5 st., a na południu do 6 stopni.



Wiatr będzie dość silny i porywisty, powieje z prędkością do 90 km/h i głównie na północy Polski.