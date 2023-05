Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Tatr, 9 stopni nad morzem, w centrum ok. 14 stopni, do 16 stopni Celsjusza na południu kraju.



Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

W nocy deszcz i przymrozki

W nocy ze środy na czwartek spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie duże i tam ma padać deszcz. Z kolei wysoko w Tatrach zanikać będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu.



Temperatura minimalna wyniesie od zera stopni na północnym wschodzie, 4 stopnie na zachodzie i nad morzem, do 7 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Spodziewane są przygruntowe przymrozki do ok. minus 3 stopni Celsjusza - przekazała synoptyk IMGW.



Wiatr będzie słaby, wschodni i północno-wschodni, nad morzem okresami zmienny.

Przekroczone poziomy ostrzegawcze rzek

Padający deszcz spowodował, że rzeka Koszarawa w Pewli Małej na Żywiecczyźnie osiągnęła nad ranem poziom ostrzegawczy - 150 cm. Według danych IMGW, w rejonie przysiółka Koszarawa Żłabne w ciągu minionej doby spadło 47,5 mm deszczu.



Po opadach deszczu stany wysokie wód utrzymują się także na rzece Białej w Bielsku-Białej Mikuszowicach (131 cm przy poziomie ostrzegawczym 170 cm), a także na Wapienicy na wodowskazie przed Czechowicami-Dziedzicami (271 cm przy poziomie ostrzegawczym 330 cm).



IMGW - PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzegło we wtorek późnym wieczorem o prognozowanych opadach deszczu. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 11. w środę i dotyczy powiatu żywieckiego. "Prognozowana całkowita wysokość opadów od początku ważności ostrzeżenia to około 50 mm, miejscami około 60 mm" - podkreślono.