Wiatr słaby, na Wybrzeżu umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich.

W świąteczny weekend Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura minimalna od 0 st. C do 6 st. C, tylko w rejonach podgórskich Karpat początkowo około -3 st. C. Temperatura maksymalna od 5 st. C do 14 st. C, tylko w sobotę w rejonach podgórskich Karpat około 3 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, z kierunków północnych.