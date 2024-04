Przed nami dziś jeszcze słoneczny i ciepły dzień - na termometrach nawet 29 stopni. Do Polski zbliża się jednak chłodniejszy front. Już wieczorem w niektórych regionach kraju może padać deszcz. Możliwe są też burze.

/ Shutterstock

Do Polski napływa jeszcze ciepła masa powietrza zwrotnikowego. Dziś w całym kraju będzie dużo słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na północy do 28 st. C na południowym wschodzie. Chłodniej będzie w kotlinach górskich (ok. 21 st. C), a nad samym morzem - do 20 stopni na plusie.

Pod wieczór do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Na zachodzie mogą pojawić się opady deszczu. IMGW ostrzega też przed burzami.