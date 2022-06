Ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia przed upałami IMGW wydał dla całego województwa podkarpackiego i ościennych powiatów. Burze spodziewane są w woj. warmińsko-mazurskim, a nad ranem w woj. dolnośląskim i sąsiednich powiatach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nadal prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 32 do 35 stopni, w piątek lokalnie 37 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 21 stopni - przestrzega IMGW w ostrzeżeniu najwyższego, trzeciego stopnia. Obowiązuje ono od wtorkowego popołudnia do 1 lipca w województwie podkarpackim, południowej części lubelskiego oraz w małopolskich powiatach: gorlickim, tarnowskim, dąbrowskim, a także świętokrzyskich powiatach: buskim, staszowskim, sandomierskim i opatowskim.

Ostrzeżenia przed upałem drugiego stopnia, z maksymalnymi temperaturami rzędu 35 stopni, będą obowiązywać w tym samym czasie w niemal całej wschodniej i północno-wschodniej Polsce.



Wydano też ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Do godziny 2 w nocy będą one obowiązywać we wschodniej części województwa podlaskiego i północnowschodniej warmińsko-mazurskiego.



W nocy burze mają pojawić się w województwie dolnośląskim, północnych powiatach lubuskiego oraz w okolicach Leszna w województwie wielkopolskim.



Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad - napisano w ostrzeżeniu.