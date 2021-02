Na południu województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, od wielu godzin utrzymują się opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Strefa opadów marznących stopniowo będzie się przemieszczać na północ nad pozostałą część woj. małopolskiego, podkarpackiego, a także częściowo śląskiego - informuje IMGW. Od kilku dni północno-wschodnia Polska odnotowuje o poranku najniższe temperatury. W nocy z soboty na niedzielę w Różanymstoku koło Sokółki na Podlasiu było -26 stopni. Kierowcy alarmują o trudnych warunkach na drogach - zwłaszcza na południu kraju.

Intensywne opady śniegu w Lublinie / Wojtek Jargiło / PAP

Cała Polska z wyjątkiem Zachodniopomorskiego, części Lubuskiego i Wielkopolski jest objęta alertami pogodowymi. Na mapie sporządzonej przez IMGW mnóstwo żółtych i czerwonych punktów.

Najgorsza sytuacja jeszcze przez 12 godzin będzie w Lubelskiem. Tam do popołudnia obowiązuje najwyższy - trzeci poziom alertu związany z intensywnymi opadami śniegu - oznacza, że w ciągu doby przybędzie go co powyżej 30 centymetrów. Do tego będzie wiało, więc mieszkańcy muszą się liczyć z wystąpieniem zamieci.

Drugi stopień ostrzeżeń dotyczący opadów objął jeszcze Podkarpacie, Świętokrzyskie, Małopolskie oraz południe Śląska i Dolnego Śląska. Tam też może się pojawić gołoledź.

Na wystąpienie zamieci przy obfitych opadach śniegu muszą się też przygotować mieszkańcy pasa od Podkarpacia na północny-zachód - aż po Poznań i Zieloną Górę. Silny mróz , natomiast, który obejmuje głównie północną cześć kraju za 3-4 godziny ma odpuścić.

Na wystąpienie zamieci przy obfitych opadach śniegu muszą się też przygotować mieszkańcy pasa od Podkarpacia na północny-zachód - aż po Poznań i Zieloną Górę. Silny mróz , natomiast, który obejmuje głównie północną cześć kraju za 3-4 godziny ma odpuścić.

Sprawdź, gdzie będzie padał śnieg

Trudne warunki na drogach

Trudne warunki na drogach Małopolski i województwa świętokrzyskiego. Jest bardzo ślisko i miejscami TIR-y nie radzą sobie z podjazdami.

W Małopolsce najgorsza sytuacja jest na północy rejonu - od Chrzanowa przed Kraków i Tarnów pada marznący deszcz lub śnieg i drogi są bardzo śliskie.

Trudne warunki jazdy są także w całym województwie świętokrzyskim. W nocy samochody ciężarowe miały problemy z podjazdami na dk 78 w miejscowości Chmielnik i na dk 74 w miejscowości Przyjmo.

Wszystkie piaskarki wyjechały na drogi krajowe, ale trzeba liczyć się z tym, że podróż może potrwać znacznie dłużej niż zazwyczaj.

Sprawdź prognozę pogody

W poniedziałek zachmurzenie całkowite, jedynie na krańcach północno-zachodnich duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu, w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i północ Podkarpacia okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące ograniczenie widzialności do 200 m. P

Przyrost pokrywy śnieżnej poza północną Polską o około 10 cm, do 15 cm na południu Mazowsza i Lubelszczyźnie.

Na południu Śląska, w Małopolsce, na Podkarpaciu i krańcach południowych Lubelszczyzny okresami możliwe opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od -12 st. C na północnym wschodzie, około -7 st. C w centrum i na zachodzie, do 1 st. C na południowym wschodzie.



We wtorek nadal zachmurzenie duże, na zachodzie i południu z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu, jedynie na północy Pomorza Wschodniego opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Temperatura maksymalna od -10 st. C na północnym wschodzie, około -6 st. C w centrum i na zachodzie, do -2 st. C na południowym wschodzie kraju.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem jeszcze dość silny i silny, 30-40 km/h, porywisty, północno-wschodni i północny, na południu skręcający na kierunki