Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 9 województw. W tych regionach mogą wystąpić marznące opady deszczu powodujące gołoledź.

Synoptycy wydali alerty dla województw:

opolskiego,

dolnośląskiego,

lubuskiego,

wielkopolskiego,

łódzkiego,

kujawsko-pomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

zachodniopomorskiego.

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź - informuje IMGW.

Ostrzeżenia mają, z wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego, obowiązywać do jutra. W województwie zachodniopomorskim sytuacja ma się poprawić w najbliższych godzinach.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Ile stopni na termometrach?

W całym kraju jest pochmurno. Spodziewane są opady śniegu, deszczu i deszczu ze śniegiem.

Strefa tych opadów będzie kierować się w stronę centrum kraju - przekazała Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Śnieg będzie także padał na południu, w Beskidach, Bieszczadach i w rejonie żywieckim.

Najchłodniej jest na krańcach wschodnich - minus 5 stopni Celsjusza, a najcieplej na zachodzie - 2 stopnie. IMGW informuje, że jeszcze wieczorem najniższa temperatura powietrza wyniesie minus 6 stopni na wschodzie kraju, natomiast na zachodzie będzie około zera i jednego stopnia.

Prognoza pogody na noc z środy na czwartek

W ciągu nocy temperatura wzrośnie i nad ranem we wschodniej części kraju wyniesie zero, natomiast na zachodzie plus 2 stopnie.

W całym kraju nocą będzie pochmurno. Opady śniegu wystąpią na południu i południowym wschodzie. Będą one przechodziły w deszcz ze śniegiem. Na północy będzie padał marznący deszcz i mżawka. Rano najtrudniejsza sytuacja będzie miała miejsce po przekątnej od Suwałk po Wrocław.

Wiatr w nocy będzie coraz silniejszy na północy i zachodzie kraju. Na Wybrzeżu osiągnie prędkość do 60 km/h. W rejonach podgórskich na południowym wschodzie temperatura wyniesie w nocy minus 9 stopni. Nad ranem już wzrośnie do minus 1 stopnia Celsjusza.