Sprawdźmy układ chłodzenia i klimatyzację w samochodzie, róbmy częściej przerwy. Tak eksperci podpowiadają tym, którzy w czasie tego weekendu planują ruszyć w trasę. Trwa najgorętszy jak dotąd weekend od początku roku. Na zachodzie Polski w sobotę, a w centrum kraju w niedzielę termometry mogą pokazać nawet 35 stopni Celsjusza. W Faktach RMF FM sprawdzamy, jak przygotować się do bezpiecznych podróży w trudniejszych dla kierowców i pasażerów warunkach.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jeżeli włączymy klimatyzację w samochodzie, a jest w nią wyposażonych coraz więcej aut w Polsce, także tych używanych, zadbajmy o to, by różnica jeśli chodzi o temperaturę na zewnątrz i wewnątrz nie była zbyt duża, nie powinna wynosić więcej niż 7-9 stopni, żeby nie przepłacić tego przeziębieniem - podpowiada w rozmowie z naszym reporterem prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś.

Róbmy częściej przerwy, jeśli poczujemy się gorzej za kierownicą, zatrzymajmy się, napijmy się wody czy kawy, zróbmy spacer, najlepiej oczywiście nie w słońcu. Starajmy się parkować w cieniu, a jeśli nie da się, nie zostawiajmy w samochodzie na przykład butelki z wodą mineralną, gazowaną. Taka butelka szybko może zostać podgrzana i w ten sposób też może dojść do niebezpiecznej sytuacji - dodaje ekspert.

Pamiętam, że termometr w samochodzie pokazał kiedyś 48 stopni Celsjusza. Nawet zakładając, że był błąd kilkustopniowy, temperatura była bardzo wysoka, a na zewnątrz było nieco ponad 30 stopni. To pokazuje, jak bardzo powinniśmy się pilnować i jak szybko samochód się nagrzewa. Absolutnie nie należy zostawiać w aucie w czasie upału dziecka czy zwierząt. Przy temperaturze na zewnątrz 35 stopni, temperatura rośnie błyskawicznie. Nie doceniamy tego, wydaje nam się, że jest przewiew, lepiej nie przekonać się, jak groźne mogą być takie sytuacje - podkreśla Jakub Faryś.

Dobrym pomyłem czasami jest zasłonienie przedniej szyby samochodu specjalną srebrną folią. To pomaga, ale nie rozwiązuje problemu, pamiętajmy, że samochód szybko się nagrzeje, bo promienie słońca będą wpadać przez dach czy boczne szyby. Najlepiej zostawić samochód w garażu podziemnym, ale nie zawsze tak się da zrobić - dodaje ekspert.

Upały w Polsce potrwają do poniedziałku. Po weekendzie utrzymają się we wschodniej Polsce. Przyszły tydzień ma być chłodniejszy, w większości regionów wciąż będzie bardzo ciepło, nawet do 28-29 stopni Celsjusza.