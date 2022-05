Niedziela będzie chłodna, miejscami można spodziewać się przelotnego deszczu – przewidują prognozy. Od środy spodziewamy się wyraźnej poprawy pogody i napływu ciepłego powietrza - przekazał Michał Folwarski, synoptyk IMGW-PIB.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pogodę nad Polską obecnie kształtuje rozległy niż znad północno-wschodniej Europy, za sprawą którego napływa chłodne i wilgotne powietrze. Podobna pogoda utrzyma się do wtorku - wynika z przewidywań Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego,

Od środy spodziewane jest ocieplenie, a w czwartek termometry mogą wskazać do 27 stopni Celsjusza.

/ IMGW /



W niedzielę najwięcej opadów spadnie na północy i zachodzie Polski. Oprócz przelotnych opadów deszczu będą też burze, w czasie których porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h. Na Warmii i Mazurach, w burzach może spaść do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Pokropić może także w centrum kraju. Najwięcej słońca i najmniej chmur będzie na południowym wschodzie. Tu też będzie najcieplej - do 20 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze 15-17 stopni, tylko na południu lokalnie do 18. Najchłodniejszym miejscem będzie rejon Helu, gdzie spodziewamy się maksymalnie 12 stopni - powiedział Michał Folwarski z IMGW-PIB.

Możliwe burze i opady gradu

/ IMGW /

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które mogą wystąpić w niedzielę w godzinach od 10:30 do 21:00. Dotyczą województw:



zachodniopomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego.

Mogą tam wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Możliwy jest mały grad.



W Pomorskiem oraz na Warmii i Mazurach ostrzeżenie to dotyczy wszystkich powiatów.



W Zachodniopomorskiem ostrzeżenie dotyczy 13 powiatów: białogardzkiego, drawskiego, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, Koszalina, koszalińskiego, łobeskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i Świnoujścia.



W Kujawsko-Pomorskiem dotyczy to 8 powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, Grudziądza, grudziądzkiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i wąbrzeskiego.



W Podlaskiem ostrzeżeniem przed burzami objęto 5 powiatów: augustowski, grajewski, sejneński, suwalski i Suwałki.

/ IMGW /



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

W nocy na wschodniej połowie kraju zachmurzy się i możliwe są opady deszczu. Na zachodzie więcej przejaśnień i tylko w pierwszej części nocy zapowiadane są zanikające, słabe burze.

Temperatura minimalna wyniesie do 10 stopni Celsjusza na wschodzie i około 5-6 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby zmienny, tylko w czasie burze może w porywach osiągać do 55 km/h