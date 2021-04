​Opady, a nawet burze, które jednak powinny ustąpić w godzinach wieczornych. Tak wygląda poniedziałek w pogodzie. "Noc zapowiada się dość pogodnie, z temperaturami wynoszącymi kilka stopni powyżej zera" - prognozuje synoptyk IMGW Szymon Ogórek.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Dziś, poza południowo-zachodnią Polską należy spodziewać się niewielkiego zachmurzenia, a gdzieniegdzie niebo będzie wręcz bezchmurne. Tak prognozuje synoptyk IMGW.

Niestety, wieczorem pogoda nieco się popsuje.

"Z biegiem godzin pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu, a lokalnie niewykluczone będą nawet burze" - wskazał Ogórek.

Jak dodał, wystąpienie opadów najbardziej prawdopodobne jest na Warmii, Kujawach, Pomorzu oraz w Wielkopolsce, a także na Ziemi Lubuskiej oraz Dolnym Śląsku.



Podczas burz możliwy grad

"Przy burzach spodziewamy się punktowo silniejszych opadów deszczu, do ok. 10-15 mm" - powiedział synoptyk. Dodał, że burzom towarzyszyć może lokalnie grad czy wiatr, jednak nie będą to zjawiska o dużej intensywności.

Opady powinny ustąpić w godzinach wieczornych.



Uwaga na mgły!

Nocą gdzieniegdzie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

"Noc powinna być dość pogodna, na przeważającym obszarze kraju temperatura wynosić będzie kilka stopni powyżej 0 stopni Celsjusza, raczej bez przymrozków.

Najchłodniej będzie na krańcach południowych, obszarach podgórskich oraz na Pomorzu" - powiedział synoptyk.