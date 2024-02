Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o oblodzeniu dróg dla północno-wschodnich województw, a także powiatów górskich. Alerty obowiązują do niedzielnego poranka.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego a także wschodnich powiatów województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Alerty dotyczą też powiatów górskich: bieszczadzkiego, tatrzańskiego, nowotarskiego i żywieckiego.

Synoptycy prognozują na tym obszarze zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.

Temperatura minimalna wyniesie od -3 do -1 st. C, przy gruncie temperatura minimalna miejscami spadnie do -5 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń określono na 90 proc.



W nocy na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 200 m. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i miejscami przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Wysoko w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej około 5 cm.



Drogi mokre i śliskie. Temperatura minimalna od -4 st. C na północnym wschodzie około 0 st. C w centrum i do 1 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami na wschodzie i południu porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Tatrach do 60 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.