12 grudnia 2022 roku reprezentanci gmin z Małopolski, eksperci branży i właściciele atrakcji turystycznych debatowali na temat przyszłości turystyki w Małopolsce i na Ziemi Sądeckiej. Po okresie Covidu branża turystyczna powoli wraca do stanu z 2019 roku, ale inflacja i spowolnienie gospodarcze może mocno wpłynąć na kondycję tego ważnego sektora gospodarki Małopolski. Jest jednak światełko w tunelu i temu poświęcone były kolejne sesje konferencji.

O pierwszej edycji konferencji mówi jej współorganizator - Tomasz Michałowski:

Wideo youtube

Igrzyska Europejskie w Małopolsce

Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska odbędą się w czerwcu i lipcu 2023 roku. To dwanaście dni sportowej rywalizacji na najwyższym europejskim poziomie. Sportowcy będą rywalizować na obiektach w Krakowie, Krynicy Zdroju, Tarnowie i Zakopanem. Z tym wielkim europejskim wydarzeniem sportowym wiązane są duże nadzieje, bo to wyjątkowa okazja do promocji regionu i poszczególnych miast.

W rozmowie z RMF FM Marcin Nowak, prezes Spółki Igrzyska Europejskie 2023 potwierdza, ze przygotowania do imprezy idą pełna parą, trwają przetargi, rozpoczął się nabór wolontariuszy, budują się lub modernizują obiekty - przyszłe areny zmagań sportowych. Sprzedaż biletów planowana jest na luty 2023.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. O przegotowaniach do IE2023 mówi Marcin Nowak

Małopolska Organizacja Turystyczna

Dzięki nagłemu atakowi zimy sezon zimowy w Małopolsce jest już rozpoczęty, z czego cieszy się prezes MOT Grzegorz Biedroń. MOT we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną prowadzi kampanię promocyjną na rynkach zagranicznych, ale zabiega także o rodzimych turystów. Rok temu 40 proc. turystów z Polski spędzało ferie zimowe w Małopolsce, więc powtórzenie takiego wyniku byłoby sukcesem. MOT przygotowuje się także do promocji Igrzysk Europejskich.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. O bieżących działaniach i planach na przyszłość mówi Grzegorz Biedroń, prezes MOT

Uzdrowiska małopolskie

Funkcjonowanie uzdrowiska czeka duża zmiana dotycząca wyboru i przydzielania turnusów rehabilitacyjnych. Już niedługo wejdzie nowa regulacja, która da kuracjuszowi możliwość wyboru preferowanego uzdrowiska. Badania pokazują, że w świadomości Polaków funkcjonuje tylko 5-6 tych najbardziej znanym ośrodków uzdrowiskowych jak Krynica, Ciechocinek, Szczawnica, Lądek-Zdrój czy Kołobrzeg. Tymczasem w Polsce mamy wiele miejscowości uzdrowiskowych z dobrze przygotowanymi obiektami i personelem, które mogą stać się zupełnie wykluczone z obsady kuracjuszami. Problemem jest brak możliwości prawnych promocji uzdrowisk. Mogą się reklamować miejscowości uzdrowiskowe, ale nie same uzdrowiska.

Poza tym ostatnie wzrosty kosztów utrzymania obiektów uzdrowiskowych stanowią także duże zagrożenie. Pocieszające jest to, że turystyka uzdrowiskowa rośnie, zmienia się styl życia Polaków, którzy często wolą zostawać w kraju i tu odpoczywać i leczyć się. Ważne jest, by w miejscowościach uzdrowiskowych powstawały różnorodne atrakcje turystyczne, które przyciągną kuracjuszy i turystów.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. O wyzwaniach dla turystki uzdrowiskowej mów dr Jan Golba prezes Stowarzyszenia Gmin Uzrowiskowych RP

Rowery przyszłością turystyki!?

Sporą część czasu konferencji poświęcono turystyce rowerowej. Według ekspertów turystyki rowerowej okres pandemii sprawił, że Polacy masowo przerzucili się na rowery odkrywając istniejące w ich miastach szlaki rowerowe. Dzięki dopłatom z Unii Europejskiej w kraju powstało wiele nowych obiektów ścieżek.

Wg GUS na koniec 2020 r. sieć ścieżek rowerowych w Polsce liczyła 17,3 tys. km i rośnie dynamicznie. W ciągu pandemicznego roku przybyło ich 1,7 tys. Liderem pod tym względem jest Dolny Śląsk, ale Małopolska liczy także na dołączenie do grona najbardziej rozwiniętych rowerowo regionów w Polsce. Przykład rozwoju VeloMałopolska pokazuje, że jeszcze na etapie planowania warto słuchać ekspertów i korzystać z ich doświadczenia.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. O przyszłości turystyki rowerowej mówi radiu RMF FM Jarek Tarański ekspert ds. turystyki rowerowej Małopolski:

Organizatorem wydarzenia byli wydawca magazynu Odkryj Beskid Sądecki oraz Stowarzyszenie Dla Miasta.

Patronem redakcyjnym była Grupa RMF.