Kętrzyn, Ełk, Żukowo, Kudowa-Zdrój, Wieruszów, Wołów - jedno z tych miejsc odwiedzimy tym razem w cyklu Twoje Miasto w Faktach RMF FM. Decyzja należy do Was! Czekamy na głosy w sondzie do czwartkowego południa. O lokalnych atrakcjach już w sobotę opowie nasz reporter.

Wołów na Dolnym Śląsku to propozycja od pana Edwarda. Jak zaznacza, mieszkał tam i kończył liceum jedyny Polak w kosmosie Mirosław Hermaszewski. Nasz słuchacz przypomina też "skok stulecia" z 19 sierpnia 1962 roku, czyli napad na bank. Kudowę-Zdrój poleca nam z kolei pan Piotr. Muzeum Zabawek to miejsce, w którym każdy poczuje się jak mały dzieciak; obowiązkowy punkt wizyty - Kaplica Czaszek; warto oczywiście spróbować miejscowych wód w największej hali spacerowej w regionie - to wymienione przez niego argumenty. Ełk w Warmińsko-Mazurskiem radzi nam odwiedzić pan Paweł. Zwraca uwagę na zamek krzyżacki wybudowany na przełomie XIV-XV wieku, wyburzony kilka lat po bitwie pod Grunwaldem, a później odbudowany. Jedną z najwyższych budowli w mieście jest wieża ciśnień z 1895 roku, a jedną z największych atrakcji turystycznych jest kolejka wąskotorowa. Druga propozycja z tego województwa to Kętrzyn. Nie mamy wielkich jezior, ale za to bogate życie kulturalne i sportowe przez cały rok, plenerowy amfiteatr, hale sportowe i drużyny - pisze pani Ewa. To miasto z bogatą historią własną (kościół, zamek, budynek loży masońskiej, stado ogierów) i okolic - Święta Lipka, Reszel, Gierłoż i Mamerki - wylicza. Do Żukowa w Pomorskiem zaprosiła nas pani Lucyna. To kolebka haftu kaszubskiego - zauważa, a jako najważniejszy zabytek wymienia kościół z XIV-XV wieku. Jeśli zdecydujecie, że pojedziemy do Wieruszowa w Łódzkiem, sprawdzimy na pewno, skąd wziął się tam samolot z lat 60. Poszukamy też pozostałości zamku rycerskiego i przejdziemy się aleją dębów czerwonych. Na Wasze głosy czekamy do czwartkowego południa! Wy decydujecie - my jedziemy! Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? By zgłosić swoje miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!