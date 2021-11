"Grupy cudzoziemców dostarczone wczoraj przez Białorusinów w rejon przejścia granicznego w Kuźnicy będą wykorzystywane do długotrwałej destabilizacji pogranicza" - mówi w rozmowie z RMF FM rzecznik ministra koordynatora specsłużb Stanisław Żaryn. Od poniedziałkowego poranka grupa kilku tysięcy migrantów próbuje przedostać się z Białorusi do Polski. Na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy doszło do prób siłowego przedarcia się na polską stronę.

