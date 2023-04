Finlandia oficjalnie stała się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Proces akcesyjny zakończył się, gdy fiński minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto w kwaterze głównej NATO przekazał dokumenty ratyfikacyjne amerykańskiemu sekretarzowi stanu - Antony'emu Blinkenowi.

Flaga NATO obok flagi Finlandii przed fińskim ministerstwem spraw zagranicznych / MAURI RATILAINEN / PAP/EPA

Mam ogromną przyjemność złożyć na ręce sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena dokument przystąpienia Finlandii do NATO - powiedział szef fińskiej dyplomacji.

Otrzymawszy dokument akcesyjny możemy ogłosić, że Finlandia stała się 31. członkiem Paktu Północnoatlantyckiego - oświadczył Antony Blinken.

Pekka Haavisto, Jens Stoltenberg i Antony Blinken / JOHANNA GERON / POOL / PAP/EPA

Finlandia będzie bardzo silnym ogniwem wschodniej flanki NATO - podkreślał wcześnie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Finlandia słynie z silnego lotnictwa, silnej artylerii, licznych, bardzo dobrze przeszkolonych rezerw - powiedział Rau dodając, że to bardzo dobre wzmocnienie jeśli chodzi o siłę zarówno odstraszania, jak i obrony NATO.

Finlandia wniesie do NATO dobrze wyszkolone siły zbrojne m.in. około 60 samolotów wielozadaniowych i 240 czołgów Leopard.

Z wejściem Finlandii do NATO wydłuża się granica Sojuszu z Rosją, ale jak tłumaczył Jens Stoltenberg, nie osłabia to Sojuszu, bo NATO nie prowokuje, tylko zapobiega i odstrasza. Stoltenberg wyjaśniał, że wybija to z głowy Putinowi myśl, że gdyby zaatakował Finlandię, nikt temu państwu nie pomoże.

Wkrótce więcej informacji.