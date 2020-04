By pokazać nam, jak nasze decyzje o izolacji, dystansowaniu się od innych wpływają na ryzyko zakażenia dwójka młodych naukowców: Anna Szczepanek, matematyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego i fizyk, Dominik Czernia z Instytutu Fizyki Jądrowej przygotowała kalkulator dystansu społecznego. Dzięki niemu, każdy z nas może sprawdzić, jakie konsekwencje dla skali epidemii wywołanej koronawirusem mają działania, które sami możemy podejmować. W rozmowie z RMF FM, naukowcy tłumaczą jak powstał ich program i ujawniają, że pracują już nad kolejnym, który pomoże przewidywać rozwój epidemii na dowolnym jej etapie.

Zdjęcie ilustracyjne / Andrzej Grygiel / PAP

Nasz kalkulator nie ma straszyć, ale ma być inspiracją i mobilizacją. Pokazuje, że nawet klikaset osób miesięcznie może uniknąć zakażenia, jeśli jednostka zachowa się odpowiedzialnie - mówi RMF FM Anna Szczepanek. Model jest oparty na zasadach, którymi rządzi się każda choroba zakaźna, ale został przygotowany w oparciu o parametry wybrane precyzyjnie pod kątem COVID-19.



Te parametry zostały podzielone na trzy różne rodzaje - wyjaśnia Dominik Czernia. Pierwszy rodzaj to cztery parametry związane z samym wirusem i epidemią: początkowa liczba zarażonych, podstawowa liczba odtwarzania R₀, czyli średnia liczna osób zarażonych bezpośrednio przez daną osobę, udział przypadków bezobjawowych, czyli prawdopodobieństwo, że osoba zakażona nie będzie miała żadnych objawów, wreszcie przenoszenie przed objawami, czyli część infekcji, które są roznoszone przez osoby chore, ale nie mające jeszcze objawów.



Drugi rodzaj, to dwa parametry zależne od działań władz państwowych i opieki zdrowotnej - dodaje Anna Szczepanek. To opóźnienie w procesie izolacji, czyli czas między wystąpieniem objawów a pełną izolacją pacjenta, a także poziom izolacji osób, które miały kontakt z zakażonym. Siódmy parametr zależy już od nas indywidualnie, to poziom izolacji, na jaki sami się decydujemy. Tam jest kilka poziomów, od zera kiedy ktoś całkowicie nie przestrzega izolacji, przez rezygnacje z imprez masowych i unikanie zatłoczonych miejsc, w końcu utrzymywanie zalecanych 2 metrów dystansu, ograniczanie wizyt tylko do osób najbliższych, wreszcie kontakt tylko z domownikami i wychodzenie z domu tylko w sprawach absolutnie niezbędnych. Ten ostatni parametr jest najważniejszy - podkreśla Dominik Czernia. Tylko na to mamy wpływ.

Kalkulator dystansu społecznego - koronawirus







