Amerykańska agencja kosmiczna zaprezentowała zdjęcia uzyskane przez marsjański łazik Curiosity, które przedstawiają różnicę w warunkach oświetlenia o poranku i po południu.

Zdjęcia uzyskane przez marsjański łazik Curiosity przedstawiają różnicę w warunkach oświetlenia o poranku i po południu / NASA /

Łazik Curiosity wylądował na Czerwonej Planecie w 2012 roku i wykonał do tej pory wiele badań naukowych. Co jakiś czas NASA prezentuje też ciekawe zdjęcia powierzchni planety uzyskane przy pomocy kamer łazika. Najnowszy przykład to "pocztówkowy" krajobraz obszaru nazwanego "Marker Band Valley", który łazik uwiecznił 8 kwietnia 2023 r. - po tym, jak ukończono dużą aktualizację oprogramowania. Zdjęcie zaprezentowano we wtorek.

Pocztówka z NASA to artystyczna interpretacja krajobrazu. Na dwie czarno-białe panoramy sfotografowane przez kamery nawigacyjne Curiosity nałożono kolory. Pierwsze zdjęcie było uzyskane o godzinie 9:20 lokalnego czasu, a drugie o 15:40. Widać na nich wyraźną różnicę w oświetleniu. Wzorując się na podobnej pocztówce od Curiosity z listopada 2021 roku, do zdjęcia porannego dodano kolor niebieski, a do fotografii popołudniowej dodano kolor żółty. Następnie zestawiono fotografie obok siebie.

Łazik znajduje się u podnóża "Mount Sharp", góry która wznosi się na 5 kilometrów wewnątrz krateru Gale, który jest eksplorowany przez Curiosity od 2012 roku. Oficjalna nazwa tej góry to Aeolis Mons, a "góra Sharpa" to nazwa stosowana wcześniej przez zespół misji Curiosity. W tle, za śladami łazika, znajduje się "Marker Band Valley", na której obszarze łazik nieoczekiwanie odkrył oznaki występowania tu dawno temu jeziora. W oddali, w centrum zdjęcia, widać też dwa wzgórza (Bolivar i Deepdale), pomiędzy którymi łazik przejeżdżał, gdy eksplorował rejon nazwany "Paraitepuy Pass".

NASA zaprezentowała pocztówkę od Curiosity na swojej stronie internetowej, udostępniając też suwak pozwalający na porównanie widoków oraz podpisując poszczególne miejsca na zdjęciu, w tym widoczne elementy łazika.