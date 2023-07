Za waszego życia nie będzie już tak chłodnego lata jak obecne i nie należy tego traktować jako żartu; to jest przerażające - ostrzegł Peter Kalmus, zajmujący się zmianą klimatu naukowiec amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Jedynym sposobem na zakończenie koszmarnych upałów jest rezygnacja z paliw kopalnych - dodał.

Upały opanowały półkulę północną. Na zdjęciu turystki w Walencji / Ana Escobar / PAP/EPA

"Większość ludzi NADAL nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, w którym się znajdujemy. To będzie najchłodniejsze lato w ciągu reszty twojego życia i nie można tego traktować jako memu - to powinno budzić prawdziwe przerażenie. Jest tylko jedno wyjście z tych koszmarnych upałów - zakończyć (eksploatację) paliw kopalnych tak szybko, jak to tylko możliwe" - napisał na Twitterze Kalmus, który jest także aktywistą klimatycznym.