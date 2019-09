Zuchwała kradzież w Pałacu Blenheim w hrabstwie Oxfordshire w Anglii. Z wystawy sztuki współczesnej skradziono złoty sedes.

Złoty sedes / Christina Horsten / PAP/DPA

Wykonany z 18-karatowego złota obiekt był wart co najmniej milion funtów.

Kradzież doprowadziła do poważnych zniszczeń. Sedes był podłączony do bieżącej wody i można było z niego normalnie korzystać. Gdy ktoś go wyrwał - doszło do zalania kilku pomieszczeń.



Policja zatrzymała w tej sprawie mężczyznę, ale łupu nie udało się odzyskać.