Kevin Bacon zaskoczył widzów programu "Today" ogłaszając swoją obecność na balu maturalnym zorganizowanym w szkole średniej, gdzie kręcony był kultowy film „Footloose”. O jego obecność uczniowie Payson High School z miasteczka Payson w Utah zabiegali od miesięcy.

Ta szkoła stanowi ważną część mojego życia. Byłem pod wielkim wrażeniem tego, co zrobiliście, aby nakłonić mnie do udziału w balu. Byłem zdumiony tym szalonym pomysłem i pracą, którą wszyscy wykonali. To imponujący wysiłek, za który dziękuję. Oczywiście nie mam innego wyjścia, jak zjawić się na balu. Zatańczymy razem! - Bacon ogłosił z radością Bacon w programie telewizyjnym "Today".

Decyzja zapadła po tym, jak przez kilka miesięcy maturzyści Payson High School za pośrednictwem mediów społecznościowych nakłaniali aktora na przybycie na bal.

W tym celu zorganizowali kampanię #BaconToPayson, w ramach której publikowali w mediach społecznościowych pomysłowe filmiki nawiązujące do kultowego młodzieżowego musicalu "Footloose".

Odgrywane przez uczniów sceny z filmu, choreografia, przywołały dawne wspomnienia o produkcji, którą Bacon darzy szczególnym sentymentem. Co więcej, tegoroczni maturzyści w trakcie balu zamierzają zorganizować wydarzenie na rzecz fundacji aktora, SixDegrees, co, jak sam podkreślił, nie umknęło jego uwadze.

Dla samych uczniów, ale i aktora, będzie to szczególne wydarzenie z kilku powodów. Po pierwsze w tym roku obchodzone jest 40-lecie filmu "Footloose". Po drugie będzie to ostatni bal maturalny w dotychczasowym budynku szkoły, która ma zostać przeniesiona do nowego obiektu.