Aretha Franklin zostawiła dwa napisane odręcznie testamenty. W każdym z nich artystka wyraziła inną wolę w sprawie tego, kto powinien sprawować pieczę nad jej majątkiem. Przez to jej synowie nie mogą dojść do porozumienia. Właśnie rozpoczął się proces, który ma rozwiązać tę sprawę. Majątek Franklin wyceniany jest na 80 mln dolarów.

Aretha Franklin / Pool/ABACA / PAP/Abaca

Kiedy Aretha Franklin zmarła na raka trzustki w sierpniu 2018 r., sądzono, że nie spisała testamentu. Oznaczało to, że jej majątek - w tym domy, samochody, futra i biżuteria - miał zostać równo podzielony między jej czterech synów. Kilka miesięcy później w jej domu znaleziono jednak aż dwa testamenty napisane odręcznie.

Teraz ława przysięgłych musi zdecydować, który z dwóch dokumentów powinien zostać uznany za ostateczny. Proces w tej sprawie rozpoczął się w poniedziałek. W jego trakcie przesłuchani zostaną świadkowie, w tym dzieci Arethy Franklin, jej siostrzenica i ekspert od pisma ręcznego.

Jeden z synów - Theodore White II twierdzi, że dokument datowany na czerwiec 2010 roku, znaleziony w zamkniętej szafce, to prawdziwy testament. Zgodnie z tymi zapisami artystki, to właśnie Theodore White II miałby być głównym spadkobiercą.

Dwóch innych synów: Kecalf i Edward twierdzą, że testament datowany na marzec 2014 r., znaleziony w pod poduszkami kanapy, powinien mieć pierwszeństwo. Zgodnie z tymi zapisami, to Kecalfowi przypadłby największy udział w spadku. Ten dokument przewiduje również, że suknie Franklin zostaną sprzedane na aukcji lub przekazane Smithsonian Institute w Waszyngtonie.

W sporze nie bierze udziału najstarszy syn artystki - Clarence, który - z powodu choroby psychicznej - jest ubezwłasnowolniony i mieszka w domu opieki w Michigan. Prawnik jego opiekuna powiedział BBC, że nie wezmą udziału w procesie i "osiągnęli ugodę, która daje Clarence'owi procent majątku bez względu na to, który testament zostanie uznany za obowiązujący".

Aretha Franklin zmarła 16 sierpnia 2018 w wieku 76 lat. Przyczyną śmierci był rak trzustki.

Aretha Franklin śpiewała jazz, pop, blues, gospel, soul oraz r'n'b. W ponad 50-letniej karierze zdobyła 18 nagród Grammy. Jest pierwszą kobietą przyjętą do Rock and Roll Hall of Fame i najlepszą wokalistką wszech czasów według magazynu "Rolling Stone".

Jej majątek oszacowano na 80 mln dolarów.