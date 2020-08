Thrillerowe dreszcze niosące rewolucyjne treści i pierwszorzędną rozrywkę, do tego złożona i fascynująca panorama współczesnych perturbacji randkowo-emocjonalnych i kino drogi - „Tanie dreszcze?”, „Związki i rozwiązki” i „Znów w drodze” to nowości w programie 13. Mastercard OFF CAMERA.

/ materiały prasowe /

Psychologiczny, sądowy, kryminalny, medyczny, technologiczny i erotyczny. To tylko niektóre z gatunku filmowych thrillerów - nurtu wyznaczanego przez różnorodność tematyczną, ale przede wszystkim - budowanie suspensu i trzymanie widzów w napięciu aż do ostatniej minuty seansu. W thrillerze, niczym w przysłowiowej soczewce, ogniskują się aktualne problemy, lęki i fobie społeczne, kulturowe czy polityczne. Ubrane w dodatku w atrakcyjną formę i konwencję. Mroczne i fascynujące opowieści nie są wolne od seksistowskich, rasowych i patriarchalnych uprzedzeń oraz stereotypów. Specjalna tegoroczna sekcja Master Card OFF CAMERA to rewizja przeżywającego aktualnie renesans nurtu. Programerzy 13.edycji Festiwalu przyglądają się uważnie, co zmieniło się w jego obrębie w erze #metoo, ale też jak niezależni filmowcy czerpią garściami z klasyki gatunku, wzbogacają go o nowatorskie tropy, estetykę i tematy. A to wszystko, jak to zwykle w przypadku thrillerów bywa, podane w przyprawiający o dreszcze sposób.

Kolorowe kobiece magazyny radzą, jak uwieść i zatrzymać mężczyznę, komedie romantyczne i melodramaty podtrzymują mit idealnej miłości, a wszechobecne stereotypy genderowe podprogowo oddziałują na nasze codzienne interakcje. Ciężko nie pogubić się w gąszczu emocji i uczuć zapośredniczonych wirtualnie, medialnie i kulturowo. Podczas, gdy monogamia wydaje się być nieco przestarzałym modelem, a poliamoria oferować ekscytującą odmianę, bohaterki i bohaterowie sekcji "Związki i rozwiązki" starają się nawigować w tym skomplikowanym krajobrazie miłosnym najlepiej, jak potrafią. Zmagają się nie tylko z kwestiami wokół swoich tożsamości, seksualności i cielesności, ale przede wszystkim - samymi relacjami - sposobami ich zawiązywania, budowania, podtrzymywania czy wreszcie zrywania. Panorama współczesnych perturbacji randkowo-emocjonalnych fascynuje. O co chodzi w znikaniu bez słowa" i roztaczającej się nad ekranową i poza-ekranową rzeczywistością aurą "jednorazowych połączeń"?

"Znów w drodze" motywacje związane z podróżą bywają różne - od politycznych po mocno osobiste, inne zazwyczaj też są cele, ale tym, co łączy, jest samo, jak podkreśla wielu, wyjątkowe doświadczenie bycia w drodze. Tam zacierają się wszelkie podziały - pochodzenie, pozycja społeczna, wyznanie, wiek czy płeć przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Tam wreszcie zawierają się długoletnie przyjaźnie, rodzą uczucia. Choć kino drogi to, obok westernu, najbardziej amerykański z gatunków filmowych, festiwalowe propozycje udowodnią, że wyszedł on daleko poza granice Stanów Zjednoczonych.