"Republika dzieci" w kinach. Festiwal "Kino na Granicy" w polskim i czeskim Cieszynie. I Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

"Republika dzieci" w kinach

Baśniowa "Republika Dzieci" to najnowszy film Jana Jakuba Kolskiego, który jest nie tylko jego reżyserem, ale też scenarzystą. W kinach zadebiutuje 30 lipca. A we wtorek 27 lipca odbędzie się uroczysta premiera w Warszawie.

Z obrazów Jacka Malczewskiego ucieka gromada namalowanych przez artystę postaci. Fauny, chimery, utopce, rusałki i inne fantastyczne istoty spod pędzla znanego malarza, przenoszą się na teren zarzecza we współczesnej Polsce, do krainy zwanej Mszarami. W jej pobliżu ma ruszyć niebawem wielka elektrownia, której uruchomienie spowoduje zalanie tysięcy hektarów ziemi wokół. A z domu dziecka w miasteczku przeznaczonym do zalania, wyrusza druga grupa bohaterów. Dorośli chcą rozdzielić dzieci na zawsze. Tobiasz, który z obrazu Malczewskiego trafia do współczesności, postanawia przyłączyć się do nich i staje na czele grupy. Śladem chłopca podąża Rafał, jego anioł stróż.

Wideo youtube

W rolach głównych występują Andrzej Grabowski, Grzegorz Damięcki, Olgierd Łukaszewicz, Marian Opania, Łukasz Simlat, Wojciech Mecwaldowski, Wojciech Solarz, Grażyna Błęcka-Kolska, Karolina Rzepa oraz Krzysztof Globisz.

Kino na granicy

23. Przegląd Filmowy Kino na Granicy zacznie się 30 lipca i potrwa do 4 sierpnia w Cieszynie oraz Czeskim Cieszynie, po obu stronach granicy. To festiwal dla miłośników kina polskiego, czeskiego i słowackiego. Bardzo oczekiwanym wydarzeniem tegorocznego Kina na Granicy jest retrospektywa filmów z udziałem Janusza Gajosa. Doskonały aktor odwiedzi festiwalowy Cieszyn i spotka się z publicznością.

Kino na Granicy upamiętni też w tym roku Václava Havla, w 10 rocznicę śmierci czeskiego artysty i polityka. W programie jest m.in kolacja skomponowana z ulubionych przepisów Havla. Widzowie zobaczą też w tym roku retrospektywę filmów z tej jednej z największych wytwórni filmowych w Europie. Studio Filmowe Barrandov zaczęto budować w Pradze w listopadzie 1931 roku. Ze studiem pracowali znani czechosłowaccy reżyserzy filmowi, m.in. Miloš Forman, Jiří Menzel i Jan Svěrák. Barrandov jest też producentem wielu znanych filmów amerykańskich, które zostały nagrodzone m.in. Oscarami i Złotymi Globami - m.in. filmów Stevena Soderbergha.

Festiwal Szekspirowski

Jubileuszowa 25. edycja Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku potrwa od 30 lipca do 8 sierpnia. W tegorocznym programie są spektakle teatrów z Polski, Litwy, Portugalii, Belgii oraz Włoch. Jak co roku odbędzie się konkurs o Złotego Yoricka. Jury wybierze najciekawszą polską produkcję szekspirowską dwóch ostatnich sezonów teatralnych. W finale jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie z "Hamletem" w reżyserii Bartosza Szydłowskiego. Drugi spektakl to koprodukcja Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, czyli "Król Lear" w reżyserii Anny Augustynowicz. Jest też Teatr Żydowski im. Idy Kamińskiej w Warszawie ze spektaklem "Der Szturem. Cwiszyn/Burza. Pomiędzy", którego reżyserem i dramaturgiem jest Damian Josef Neć.

Zwycięzców poznamy 8 sierpnia, podczas gali zamykającej festiwal. W programie jest też alternatywny nurt festiwalu, czyli SzekspirOFF.