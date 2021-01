​Pełen gwiazd teatru Katowicki Karnawał Komedii w tym roku online. Premiera "Biegunów" Olgi Tokarczuk na scenie w Warszawie. I premiera polskiego filmu na prestiżowym Sundance Film Festival. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

KATOWICKI KARNAWAŁ KOMEDII

W tym roku w całości odbędzie się online.

Linki do transmisji spektakli dostępne będą przy opisach spektakli na stronie karnawalkomedii.pl. Wszystkie transmisje można oglądać bezpłatnie i tylko z terytorium Polski.

Dostęp do każdego przedstawienia jest możliwy tylko w czasie jego emisji.

Cytat Tęsknimy za wami. My aktorzy, my organizatorzy czekamy z utęsknieniem, żeby zobaczyć przed sobą wasze roześmiane twarze. Ale nie możemy się poddawać. W tym roku Karnawał jest inny, przez ekran komputera, za darmo, ale jest. (...) Wzruszajmy się i śmiejmy się, bo dla tych wspaniałych chwil w teatrze warto żyć - napisał do widzów Mirosław Neinert, dyrektor festiwalu.

Początek 29 stycznia, "Same Plusy" to spektakl Teatru Garnizon Sztuki. W obsadzie m.in Gabriela Muskała, Grażyna Wolszczak i Łukasz Simlat. 1 lutego w programie jest "Cravate Club" stołecznego Teatru Polonia. Grają Wojciech Malajkat i Marcin Stępniak.

A 4 lutego zobaczyć można inne przedstawienie z tej sceny, to "Pan Jowialski", a w obsadzie m.in Krystyna Janda, Magdalena Zawadzka i Marian Opania.



"BIEGUNI" OLGI TOKARCZUK W TEATRZE POWSZECHNYM

Już 30 stycznia w Teatrze Powszechnym w Warszawie odbędzie się premiera spektaklu "Bieguni" w reżyserii Michała Zadary, na podstawie powieści Olgi Tokarczuk.

Premiera będzie transmitowana online na platformie VOD teatru. Miesiąc temu, 5 grudnia, odbył się pokaz work in progress spektaklu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia.

Książka "Bieguni" Olgi Tokarczuk zdobyła literacką Nagrodę Nike oraz Międzynarodową Nagrodę Bookera.

To zbiór pozornie niezwiązanych ze sobą opowieści, historycznych i współczesnych. Noblistka obserwuje w "Biegunach" zarówno ludzi w ruchu, jak i ludzi dążących do unieruchomienia życia przez odwieczną praktykę mumifikacji ciał.

Cytat Olga Tokarczuk opisuje proces poszukiwania sensu życia. Sens ten pojawia się na chwilę, potem znika i ponownie toniemy w chaosie. Tęsknota za sensem prowadzi nas dalej przez chaos, z nadzieją, że gdzieś, na końcu pielgrzymki, znajdziemy odpowiedzi - podkreśla reżyser Michał Zadara.

POLSKI FILM NA SUNDANCE

30 stycznia film "Prime Time", najnowsza produkcja z Bartoszem Bielenią i Magdaleną Popławską w rolach głównych, będzie miał światową premierę na prestiżowym Sundance Film Festival.

Na festiwalu Sundance produkcja znalazła się w konkursie World Cinema Dramatic. Będzie rywalizowała z dziewięcioma tytułami z całego świata. "Prime Time" to dramat psychologiczny, pełnometrażowy debiut reżysera Jakuba Piątka oraz producenta Jakuba Razowskiego.

Film ma pojawić się w polskich kinach wiosną tego roku.

Jak czytamy w opisie dystrybutora, Next Film, "film przenosi nas w czasie do ostatniego dnia 1999 roku, gdy Sebastian (Bartosz Bielenia) dostaje się z bronią w ręku do studia telewizyjnego. Bierze dwoje zakładników (Magdalena Popławska, Andrzej Kłak).

Ma tylko jedno żądanie - wejście na antenę, na żywo podczas największej oglądalności. Chce powiedzieć telewidzom coś niezwykle ważnego, dla swojego przekazu jest gotów zaryzykować wszystko". Sundance, najważniejszy festiwal kina niezależnego, potrwa od 28 stycznia do 3 lutego.