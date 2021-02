16 lutego w czasie gali w Katowicach poznamy laureata nagrody im. Kazimierza Kutza. Tego dnia w Starym Teatrze w Krakowie pokaz nowego spektaklu z Anną Polony w głównej roli. A 19 lutego premiera przedstawienia, którego bohaterką jest słynna restauratorka.

Anna Polony / Jacek Bednarczyk / PAP

Kto będzie laureatem nagrody im. Kutza?

We wtorek 16 lutego, w dniu urodzin reżysera, poznamy laureata nagrody im. Kazimierza Kutza. Wyróżnienie zostanie wręczone po raz pierwszy w Katowicach. Wśród nominowanych są Anna Dymna, Wojciech Smarzowski, Tadeusz Sławek, Szczepan Twardoch i Janosch. Nagroda upamiętnia wybitnego, zmarłego w 2018 r. śląskiego reżysera, a jednocześnie honoruje wskazanego przez jury twórcę za wybitne dokonania artystyczne, które odgrywają istotną rolę w aktualnej debacie publicznej, przyczyniając się do budowania społeczeństwa demokratycznego i tolerancyjnego. To wyróżnienie ma promować artystów, którzy łączą działalność artystyczną ze społecznym zaangażowaniem, prezentując postawę bliską patronowi nagrody. Po werdykcie artyści katowickiego Teatru Śląskiego zagrają "Piątą stronę świata" - sztukę w reżyserii Roberta Talarczyka na podstawie książki Kazimierza Kutza.



Anna Polony w premierze Starego Teatru

Doskonała aktorka Anna Polony wraca na scenę Starego Teatru w Krakowie. Zagra główną rolę w "Savannah Bay" Marguerite Duras w reżyserii Józefa "Żuka" Opalskiego.

O realizacji tej sztuki marzyłem od kilku lat. Tekst dramatu jest koncertem na dwie wielkie aktorki, sztuka pełna poezji, refleksji nad światem i kondycją ludzką. Dotyka dotkliwie istoty teatru i tajemnicy aktorstwa. Jeden z najpiękniejszych tekstów we współczesnej dramaturgii - mówi Opalski. Spektakl realizowany we współpracy z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Premiera online 14 lutego, a 16 lutego spektakl można będzie zobaczyć w Starym Teatrze w Krakowie na Nowej Scenie. W Krakowie Annie Polony partneruje Alicja Wojnowska, a w Warszawie Anna Cieślak.



Kim jest M.G?

19 lutego na Dużej Scenie stołecznego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana odbędzie się premiera "M.G." w reżyserii Moniki Strzępki według tekstu Pawła Demirskiego. Jak mówią twórcy to będzie spektakl muzyczny inspirowany fenomenem najbardziej znanej polskiej restauratorki i osobowości telewizyjnej. Fantazjują, co by było gdyby telewizyjna gwiazda, która na co dzień naprawia podupadające restauracje i pomaga ich właścicielom wyjść z problemów, przyjrzała się Polsce. W premierze występują: Grażyna Barszczewska jako Matka Boska jaką każdy by chciał mieć obok, Eliza Borowska w roli M.G., a także Marta Nieradkiewicz, Marta Ojrzyńska, Katarzyna Strączek, Joanna Trzepiecińska, Adam Biedrzycki, Adam Cywka, Jakub Kordas, Krzysztof Kwiatkowski, Jerzy Schejbal oraz Paweł Tomaszewski.