​Jak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze? 1 września zacznie się 78. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Na Lido trwają przygotowania do tego wielkiego święta kina. 3 września w Krakowie ruszy 14. Mastercard Off Camera. Święto kina niezależnego. Tego dnia do polskich kin wejdzie francuska komedia kryminalna "Tajemnice Saint-Tropez".

RUSZA WENECJA

W tym roku w weneckim Konkursie Głównym mamy polski tytuł. Film Jana P. Matuszyńskiego "Żeby nie było śladów" powalczy o główną nagrodę Złotego Lwa. Polska wiezie do Wenecji historię młodziutkiego poety, maturzysty Grzegorza Przemyka, który zmarł w wyniku pobicia na posterunku milicji w Warszawie w 1983 roku. Film powstał na podstawie książki Cezarego Łazarewicza "Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka". Główne role grają Tomasz Ziętek i Sandra Korzeniak. 78. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji potrwa od 1 do 11 września. O nagrodę Złotego Lwa powalczy 21 filmów. Wśród nich film Pedro Almodóvara "Madres paralelas", a także między innymi "The Power of the Dog" Jane Campion czy historia księżnej Diany, czyli "Spencer" Pablo Larraina. Przewodniczącym jury głównego konkursu będzie koreański reżyser Bong Joon Ho, laureat Oscara za film "Parasite".

14. MASTERCARD OFF CAMERA

Najlepsze autorskie filmy z całego świata będzie można zobaczyć od 3 września w Krakowie.

Festiwalowe tytuły będzie można oglądać również na player.pl do 12 września. Na Plac Szczepański wróci Miasteczko Filmowe. W mieście pojawią się kina plenerowe, m.in. na Kazimierzu i na rynku Podgórskim, a także kina samochodowego oraz cieszących się wielkim powodzeniem pokazy na barce rzecznej. W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych nagroda główna to 100 000 złotych. W Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" polski reżyser Tomasz Wasilewski, projektantka kostiumów "Gry o tron" Gemma Jackson oraz producentka Lee Magiday ocenią filmy z całego świata i zdecydują, do kogo trafi Krakowska Nagroda Filmowa, czyli 25 000 USD. W programie 14.Mastercard OFF CAMERA są też cykle "Panorama", "Festiwalowe Hity" czy "Amerykańscy Niezależni". Miłośnicy seriali mogą liczyć na SerialCon.

Najstarsze polskie wydarzenie poświęcone wyłącznie serialom odbędzie się w dniach 4-8 września w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki, na Placu Szczepańskim w Krakowie oraz w przestrzeni online.

TAJEMNICE SAINT-TROPEZ

3 września w polskich kinach pojawi się francuska komedia kryminalna "Tajemnice Saint-Tropez" w reżyserii Nicolasa Benamou. Na ekranie zobaczymy m.in. Benoîta Poelvoorde, Christiana Claviera, Rossy de Palmę i Gérarda Depardieu. Tajemniczy wypadek samochodowy i groźby szantażysty sprawiają, że miliarder Tranchant wraz z małżonką postanawiają wynająć prywatnego detektywa. Niestety trwa sezon urlopowy i do dyspozycji pary pozostaje wyłącznie arogancki i skrajnie niekompetentny Boullin, który, by złapać przestępcę i rozwiązać zagadkę, postanawia podszywać się pod nowo zatrudnionego lokaja bogaczy. A w tle tej kryminalnej zagadki będą malownicze plenery Lazurowego Wybrzeża.