Mick Jagger ma koronawirusa. Z tego powodu koncert The Rolling Stones w Amsterdamie został odwołany.

Mick Jagger podczas występu w Monachium 5 czerwca / SVEN HOPPE / PAP/EPA

Koncert The Rolling Stones w Amsterdamie został odwołany na kilka godzin przed tym, jak zespół miał wejść na scenę.

W oficjalnym komunikacie Stonesi podają, że powodem odwołania występu jest Covid-19 zdiagnozowany u Micka Jaggera. W lipcu piosenkarz będzie obchodził 79. urodziny.

Członkowie zespołu ubolewają i zapewniają, że wystąpią w Amsterdamie w innym terminie.

Stonesi świętują 60-lecie i z tej okazji powrócili do koncertowania na scenie. Ich trasa opiewa na 14 występów w 10 europejskich krajach.

Nie wiadomo, co kolejnymi koncertami. 17 czerwca The Rolling Stones mają wystąpić w Bernie w Szwajcarii, 21 czerwca zaplanowany jest ich koncert w Mediolanie we Włoszech, kolejne w Londynie, Brukseli, Wiedniu, Lyonie, Paryżu, Gelsenkirchen w Niemczech i na koniec w Sztokholmie.

Zespół powstał w 1962 roku z inicjatywy Briana Jonesa, nieżyjącego pierwszego lidera i gitarzysty.

Są czwartym zespołem rockowym z największą liczbą sprzedanych płyt w historii. Łącznie sprzedali ok. 250 mln egzemplarzy albumów na całym świecie.