Mark Knopfler - gitarzysta brytyjskiej grupy Dire Straits - wystawi na aukcji swoje gitary. Część pieniędzy ze sprzedaży przeznaczona zostanie na cele charytatywne. Licytacja odbędzie się w styczniu przyszłego roku w londyńskim domu aukcyjnym Christies.

Mark Knopfler podczas koncertu w Leeds / Photoshot / PAP

Spod palców tego muzyka wyszło wiele niezapomnianych gitarowych riffów. Mark Knopfler zamierza wystawić na sprzedaż 120 instrumentów i wzmacniaczy, które zgromadził w swojej trwającej pół wieku karierze. Jedna czwarta kwoty uzyskanej z ich sprzedaży przekazana zostanie na cele charytatywne.

To stary Gibson Les Paul z 1958 roku, wszystko w tej gitarze gra i śpiewa - mówi brytyjski muzyk, prezentując jedną z ikonicznych już dziś gitar. Ten instrument może osiągnąć na aukcji nawet pół miliona funtów. Łączna kwota może zatem być astronomiczna.

Knopfler znany jest ze swojej działalności dobroczynnej. Jak podkreśla, do nagrywania płyt używa ok. 20 gitar. Reszta nie jest mu potrzebna. Marzy o tym, by instrumenty, znalazły nowych właścicieli, a jeśli uda mu się przy okazji zapewnić ludziom dach nad głową, będzie szczęśliwy.

74-letni Brytyjczyk jest jednym z najsłynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów na świecie. Sławę przyniósł mu specyficzny i niepowtarzalny styl gry na instrumencie. Dorastał na północy Anglii w Newcastle. Był tam taki sklep z gitarami. Przyklejam nos do szyby, marząc o tym, że kiedyś będę miał jedną z nich - wspomina.

Za swoje zasługi dla brytyjskiej kultury Mark Knopfler oznaczony został królewskim wyróżnieniem OBE (Order of the British Empire).