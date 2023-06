​Jane Fonda robi sobie przerwę od aktorstwa i show-biznesu. 85-letnia gwiazda zapowiada, że zaangażuje się w przyszłoroczne wybory prezydenckie w USA. Ale to nie oznacza, że laureatka dwóch Oscarów wybrała karierę polityczną.

Jane Fonda / Shutterstock

Jane Fonda zamierza kandydować, chce tylko zmobilizować Amerykanów do pójścia na wybory. "Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może jeszcze coś zrobić" - apeluje gwiazda.

O swoich planach na przyszłość ikona kina opowiedziała na trwającym w Nowym Jorku festiwalu Tribeca Roberta De Niro. Dostała tam nagrodę imienia niezwykłego artysty Harry'ego Belafonte. "To wiele dla mnie znaczy, Harry był moim przyjacielem. Podziwiałam go i szanowałam za ogromne zaangażowanie w sprawy społeczne" - mówiła aktorka na nowojorskim festiwalu. Wygłosiła też przemówienia na bliskie jej tematy, związane z dbaniem o środowisko naturalne a przede wszystkim przeciwdziałaniem niekorzystnym zmianom klimatycznym. "To nie będzie możliwe bez świadomego ekologicznie prezydenta" - podkreślała Jane Fonda.

Fonda pod koniec lat 60. zagrała w filmach "Barbarella" i "Czyż nie dobija się koni?". W latach 70. z kolei mocno zaangażowała się w działalność polityczną, zwłaszcza w swój sprzeciw wobec wojny w Wietnamie. Stała się również orędowniczką praw kobiet oraz sprzeciwiała się dyskryminacji osób czarnoskórych i rdzennych Amerykanów.

W roku 1972 otrzymała Oscara za rolę w thrillerze psychologicznym "Klute" w reżyserii Alana Pakuli. Siedem lat później odebrała Oscara za rolę sanitariuszki w dramacie wojennym "Powrót do domu".

W latach 80. i 90. Jane Fonda stała się wyjątkowo popularna dzięki swoim filmom na temat fitnessu i autorskich programów ćwiczeń. Dziś to nie tylko znakomita aktorka, ale również wpływowa działaczka społeczna. Ostatnio bierze udział w licznych protestach dotyczących walki w obronie klimatu i kwestii sprawiedliwości społecznej. Ma 85 lat i wciąż jest bardzo aktywna zawodowo.