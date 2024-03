Po wybuchu skandalu Grant zaangażował się w ruch Hacked Off, którego misją jest "walka o wolne i odpowiedzialne media".

Tak naprawdę nie interesowałem się polityką do momentu, gdy skończyłem 50 lat. Wcześniej kpiłem z polityki. A potem zacząłem prowadzić kampanię dotyczącą nadużyć brytyjskich tabloidów. Spędziłem mnóstwo czasu w parlamencie. Miałem wtedy okazję zobaczyć z bliska, jak dziwacznymi osobnikami są politycy. Ich priorytetami są własna kariera i zniszczenie drugiej partii. Dobro kraju plasuje się znacznie dalej na tej liście - wyjawił aktor.

Przypomnijmy, że Hugh Grant w 2003 roku zagrał premiera Wielkiej Brytanii w filmowym hicie "To właśnie miłość". Scena jego tańca jest kultowa.

Wideo youtube

Zapytany o to, czy sam rozważał kiedykolwiek rozwijanie kariery politycznej, zdobywca Złotego Globu ujawnił, że owszem, brał to pod uwagę. Odradziła mu to jednak teściowa, była posłanka do Riksdagu, Susanne Eberstein.





Przeszło mi to przez myśl, ale zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę niemożliwym jest zdziałanie czegokolwiek. Musisz wciągnąć ze sobą w ten świat tak wielu ludzi. Matka mojej żony jest politykiem, miała dość wysoką rangę w szwedzkim parlamencie. Ilekroć pojawia się ten temat, ona mówi mi wprost: +Nie rób tego. W polityce wszystko ulega rozcieńczeniu, to nieustanne targowanie się ze wszystkimi i o wszystko+. Żeby zająć się polityką w erze cyfrowej, trzeba być albo bardzo odważnym, albo zwyczajnie szalonym - zaznaczył Grant.



W 2018 roku gwiazdor poślubił młodszą o niespełna dwie dekady szwedzką producentkę telewizyjną, Annę Elisabet Eberstein.