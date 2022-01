Nie żyje francuski aktor Gaspard Ulliel. Zmarł szpitalu po wypadku, jaki miał jeżdżąc na nartach w Alpach. Miał 37 lat.

Gaspard Ulliel zmarł w wieku 37 lat / HAYOUNG JEON / PAP/EPA

Gaspard Ulliel zmarł w wieku 37 na skutek obrażeń, jakich doznał w wypadku podczas jazdy na nartach.

Doszło do niego we wtorek w regionie Savoie we francuskich Alpach. Aktor doznał poważnych obrażeń. Został śmigłowcem przetransportowany do szpitala w Grenoble. Lekarzom, niestety, nie udało się uratować jego życia.

Jak pisze brytyjski "The Guardian", Gaspard Ulliel zderzył się z innym narciarzem. Ta druga osoba wyszła z wypadku bez szwanku. W sprawie wypadku prowadzone jest śledztwo.

Aktor osierocił partnerkę - modelkę Gaëlle Piétri oraz synka, którego się z nią doczekał.

Gaspard Ulliel był wschodzącą gwiazdą francuskiego kina. Swoją karierę zaczynał jako model domu Chanel. Potem zagrał między innymi młodego Hannibala Lectera w "Hannibal rising" oraz młodego projektanta Yvesa Saint Laurenta w filmie noszącym tytuł od jego nazwiska, a także w takich filmach jak "Paris je t'aime" czy "Bardzo długie zaręczyny".