"Doppelganger. Sobowtór" zdobył nagrodę 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage w Toruniu w konkursie filmów polskich. Zdjęcia do tego filmu wykonał Bartłomiej Kaczmarek.

Aktor i reżyser Sean Penn (L), aktor Billy Smith (C) i prowadzacy Zbigniew Banaś (P) podczas spotkania z publicznością po pokazie nowego dokumentu Penna o Ukrainie "Superpower" / Mikołaj Kuras / PAP

Jury oceniło, że "Doppelganger. Sobowtór" w reżyserii Jana Holoubka należy wyróżnić za harmonię w ukazaniu w ukazaniu zawodu szpiega. Złotą Żabę za zdjęcia do tego filmu otrzymał Bartłomiej Kaczmarek.

Jestem zadowolony, że poświęciłem się temu zawodowi, bo zastanawiałem się - nad tym: co robić? - dawno temu na festiwalu Camerimage w Łodzi - powiedział Kaczmarek. Holoubek mówił, że marzył o tej nagrodzie dla operatora, ale musiał zmienić zawód na reżysera, żeby być wyróżniony. Było warto - ocenił.

Nagrodę dla duetu reżyser-operator otrzymali Czech Peter Zeitlinger i Niemiec Werner Herzog.



To jest wspaniała nagroda. Chcę podziękować festiwalowi za stworzenie znakomitych warunków dla operatorów filmowych i traktowanie ich pracy, jako sztuki - powiedział operator Zeitlinger. Chcę bardzo podziękować człowiekowi, który zabrał mnie do najzimniejszych, najgorętszych, najbardziej wilgotnych i suchych miejsc na świecie. Szkoda, że nie ma go dziś z nami, ale złapał zapalenie płuc w jakimś samolocie, bo dużo podróżował ostatnio - dodał, wspominając nieobecnego w Toruniu reżysera Wernera Herzoga.

Film "Poor Things" z nagrodą publiczności

Nagrodę publiczności 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage w Toruniu zdobył film "Poor Things".

Obraz wyreżyserował Grek Yorgos Lanthimos na podstawie scenariusza Tony'ego McNamary, z Emmą Stone, Markiem Ruffalo, Willemem Dafoe, Ramy Youssefem, Christopherem Abbottem i Jerrodem Carmichaelem w rolach głównych. Główną bohaterką jest młoda kobieta, która zostaje przywrócona do życia przez ekscentrycznego naukowca.



Krzysztof Zanussi z nagrodą Energa Camerimage za całokształt twórczości

Nagrodę 31. festiwalu Energa Camerimage dla reżysera - za całokształt twórczości - otrzymał Krzysztof Zanussi. Twórca "Struktury kryształu" i "Liczby doskonałej" ocenił, że "warto próbować iść pod prąd, a nie płynąć z prądem".



Wieloma moimi filmami starałem się płynąć pod prąd. Źródło jeszcze daleko, ale prąd coraz częściej przeciwny. Tak się wydaje, gdy człowiek przybiera w latach - powiedział Zanussi podczas gali zakończenia festiwalu w Toruniu. Chciałbym powiedzieć moim młodszym kolegom, że warto próbować iść pod prąd, a nie płynąć z prądem - dodał.

Festiwal EnergaCamerimage w 2019 roku, po 20 latach, wrócił do Torunia, gdzie odbywał się w latach 1993-99. Później przeniesiony został do Łodzi, a w 2010 roku do Bydgoszczy.



Wydarzenie swoim honorowym patronatem objął prezydent RP Andrzej Duda. Jednym z patronów tegorocznego festiwalu jest Polska Agencja Prasowa.