"Charlie's Good Tonight: Autoryzowana biografia Charliego Wattsa" ukaże się 15 września. To będzie pierwsza książka o zmarłym niecały rok temu perkusiście The Rolling Stones. W biografii znalazły się wspomnienia m.in Micka Jaggera i Keitha Richardsa.

Jagger i Richards będą też autorami przedmowy do książki. "Był zabawny i hojny. Był człowiekiem o nienagannym guście. Strasznie za nim tęsknimy" - piszą o Wattsie koledzy z zespołu.

W książce znajdą się wywiady i wspomnienia żyjących Stonesów, ale też pozamuzycznych przyjaciół Wattsa i jego rodziny. Autorem tej publikacji jest Paul Sexton. Mówi o wielkiej miłości, z jaką wszyscy opowiadają o Charlie Wattsie, o dreszczyku emocji, ale również o wielkim zaszczycie.

Charlie Watts - perkusista zespołu The Rolling Stones - zmarł 24 sierpnia 2021 roku w Londynie. Miał 80 lat. Muzycy z zespołu postanowili przypomnieć o nim i o jego dokonaniach w autoryzowanej biografii autorstwa Paula Sextona, by uczcić pamięć swojego przyjaciela.

Oświadczenie muzyków opublikował magazyn "Rolling Stone". "Nasz drogi przyjaciel Charlie Watts był nie tylko fantastycznym perkusistą, ale także cudowną osobą. (...) Był zabawny i hojny. Był człowiekiem o nienagannym guście. Strasznie za nim tęsknimy".

Autor książki z ogromną sympatią i sentymentem wspomina artystę. Przypomina, że wielokrotnie miał z nim okazję rozmawiać. "Jeden z dobrych przyjaciół Charliego powiedział mi, że bardzo łatwo go kochać. Mając przyjemność przebywania w jego towarzystwie, z pomocą i zachętą tych, którzy znali go najlepiej, mogłem napisać tę biografię. Nie ukrywam, że towarzyszył mi przy tym dreszczyk emocji, ale był to również wielki zaszczyt" - mówi Paul Sexton.

Watts, zanim został członkiem grupy Rolling Stones, był grafikiem w firmie wydawniczej. Na perkusji zaczął grać we wczesnych latach 60. w londyńskich klubach bluesowych. W styczniu 1963 roku dołączył do Briana Jonesa, Micka Jaggera i Keitha Richardsa w zespole The Rolling Stones.

Mówiło się o nim, że był najspokojniejszym i najbardziej eleganckim członkiem Rolling Stones. Zawsze nienagannie ubrany, stronił od używek, prowadził mało rockandrollowe życie, był wegetarianinem i miłośnikiem koni. W Polsce bywał nie tylko na koncertach, ale też uczestniczył aukcjach koni w Janowie Podlaskim. Licytowali wspólnie z żoną Shirley, z którą byli małżeństwem przez 57 lat.