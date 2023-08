Kultowy utwór Dolly Parton "I will always love you" ma 50 lat. Artystka napisała go w ramach pożegnania z mentorem i partnerem biznesowym Porterem Wagoner’em, zamykając w ten sposób rozdział wspólnych działań i rozpoczynając karierę solową. Półwiecze piosenki świętowane jest w Dollywood, czyli parku założonym przez Dolly Parton. Dollywood odwiedził amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

Utwór "I will always love you" stał się wielkim hitem, a gdy w 1992 roku nagrała go w nowej aranżacji Whitney Houston jako singiel promujący film "The Bodyguard", w którym wystąpiła wspólnie z Kevinem Costnerem, świat oszalał na punkcie tej piosenki jeszcze bardziej. To był numer jeden na Billboard Hot 100 przez 14 tygodni. Sprzedało się ponad 20 milionów egzemplarzy tego singla.

Z okazji 50. rocznicy napisania przez Dolly Parton utworu "I will always love you", w parku rozrywki Dollywood, należącym do artystki, który znajduje się w Pigeon Forge w stanie Tennessee (jej rodzinnym stanie), właśnie ta piosenka jest szczególnie celebrowana.

Trzy rzeczy

Już przy wejściu do Dollywood można kupić okolicznościowe koszulki, czapki, kubki, notesy - wszystko z tytułem piosenki, która stała się wielkim hitem. Nie ma lepszego miejsca do świętowania takiej rocznicy.

Jedną z rzeczy, która spodobała się ludziom najbardziej, są niesamowite gadżety Dolly Parton dostępne tylko tutaj w Dollywood - powiedziała naszemu korespondentowi Pawłowi Żuchowskiemu, Ellen Liston, menadżerka ds. public relations. Według Liston, są trzy rzeczy, które odróżniają Dollywood od innych parków tematycznych w Stanach Zjednoczonych i na świecie.

Oczywiście Dolly to jeden z głównych czynników, jej wpływ, jej miłość do tego regionu. Druga sprawa to Great Smokey Mountains, znajdujemy się praktycznie u podnóża gór. To najliczniej odwiedzany park narodowy w całych Stanach Zjednoczonych. W 2022 roku ponad 13 milionów osób tu przyjechało. Nie da się odtworzyć piękna naszych gór nigdzie indziej. Sądzę, iż trzecia rzecz, która naprawdę nas wyróżnia to ludzie, którzy tu pracują. Ludzie są naprawdę mili. Dolly stąd pochodzi - mówi Ellen Liston.

Podkreśla, że "czujemy, iż reprezentujemy Dolly, gdy przyjeżdżają do Dollywood". Ona jest bardzo zajętą damą, nie może być tu cały czas, więc my ją reprezentujemy - dodaje.

Jej (Dolly Parton - red.) tytuł w Dollywood to Dreamer in-Chief (naczelna marzycielka). Ona mówi, że zawsze ma nowe marzenia, które chce spełniać. Choć Dolly nie jeździ na roller coasterach, to wie, że rodziny uwielbiają je, więc za każdym razem, gdy otwieramy coś nowego tak jak Big Bear Mountain - to nasz najnowszy roller coaster, uruchomiony tej wiosny, ona zawsze ma w tym swój udział. W przyszłym roku nowością będzie Dolly Parton Experience - powiedziała.

O Dollywood

Dollywood otwarto w 1986 roku. Na terenie liczącym 61 hektarów znajdują się obecnie dwa parki: Dollywood - park tematyczny - a także otwarty w 2000 roku park wodny, Dollywood Splash Country.

Na terenie parku Dollywood jest 10 roller coasterów, a także 50 innych atrakcji. Dollywood Splash Country to 16 wodnych atrakcji, przede wszystkim zjeżdżalni.

W 2022 roku Dollywood został okrzyknięty przez Tripadvisor numerem jeden w kategorii amerykańskich parków tematycznych.

Dollywood jest otwarte przez 10 miesięcy w roku, od marca do grudnia, z kolei Dollywood Splash Country - od połowy maja do połowy września.

W parku ma powstać nowa atrakcja - muzeum poświęcone artystce.